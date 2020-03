Dijeron que debían pasar 72 horas para buscar a Carmen; la encontraron asesinada en Otumba

María del Carmen López Ortíz desapareció el 13 de marzo en Tizayuca y luego de 5 días, hallaron su cuerpo en Otumba



México.- Cuando Verónica Ortíz llegó a la Agencia del Ministerio Público Tizayuca, Hidalgo, a reportar la desaparición de su hija María del Carmen López Ortíz, le dijeron que debían pasar 72 horas para comenzar a buscarla, pero esta condición es ilegal y los primeros momentos son cruciales para la localización con vida de las personas.

El 13 de marzo de 2020 María del Carmen salió de su casa con rumbo a su trabajo en el Mercado Municipal de Tizayuca, Hidalgo; la joven realizó su jornada normal de labores y fue en ese lugar donde la vieron por última vez. El siguiente 18 de marzo, su familia y el colectivo Sonrisas Perdidas encontraron su cuerpo en Otumba, un municipio del Estado de México.

El día que desapareció pasaron las horas y ella no regresó a su casa, su mamá ese día no la buscó porque María del Carmen solía salir con amigos a fiestas y pensó que al otro día llegaría a su casa. Al no tener contacto con la joven de 18 años de edad, la familia comenzó a buscarla; primero en las instalaciones del Mercado, preguntaron a las personas y luego acudieron al Ministerio Público, donde no recibieron ayuda.

“Cuando llegué a denunciar la desaparición de mi hija no recibí ninguna ayuda. Nos dijeron que debíamos esperar 72 horas ‘porque era de ley’ y según ellos, luego regresan, que estaba con el novio o con amigos. También nos dijeron que nosotros la buscaramos solos”. Verónica Ortíz, mamá de Carmen

En entrevista con SDPnoticias, Verónica Ortíz y Jorge Garibay, tío de la víctima, aseguraron que por 3 días la búsqueda de María del Carmen fue realizada por integrantes de la familia; sus hermanos fueron quienes salieron preguntar por ella y posteriormente, recibieron el apoyo de Sonrisas Perdidas , quienes difundieron un boletín de búsqueda y realizaron otras acciones para hallarla.

María del Carmen. Especial

Luego de que este boletín con los números de la familia se difundiera, una persona comunicó que en Otumba habían encontrado un cuerpo con las características físicas de María del Carmen y que autoridades lo habían trasladado al Servicio Médico Forense del municipio de Tecámac, Edomex.

Ese 18 de marzo reconocieron el cuerpo y denunciaron que fue asesinada, la carpeta de investigación ahora está en Ecatepec debido a la zona donde la encontraron. Y luego de 9 días, se le comunicó a la familia que las investigaciones apenas van a comenzar, no hay ninguna persona detenida o que se esté investigando, y tampoco existe coordinación entre las entidades involucradas.

Cabe destacar que de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, los Ministerios Públicos de todo el país deben comenzar la búsqueda de manera inmediata y cuando la víctima es mujer, deben iniciar con perspectiva de género.

Por justicia y sanción para los responsables del feminicidio de Carmen

Verónica ha viajado de Tizayuca a Ecatepec en dos ocasiones, en sus visitas la respuesta de las autoridades ha sido la misma: ‘estamos investigando y aún no hay nada ’. Le dicen que apenas van a iniciar con las diligencia, que primero en Otumba para recabar testigos del feminicidio y también pedirán permiso para entrar a Hidalgo, pero hasta ahora no hay nada.

“Queremos justicia, que los responsables sean castigados y sobre todo que le den seguimiento al caso y que no vaya a ser una más del montón”. Jorge Garibay, tío de Carmen

María del Carmen. Especial

De acuerdo con su familia, María del Carmen no era víctima de violencia ni acoso por parte alguna persona; nunca le platicó algo así su mamá y lo único que saben es que alguien desconocido se le acercó cuando estaba trabajando en el Mercado. Para poder esclarecer el feminicidio, Gabriel García Rojas , el presidente municipal, les prometió atraer la carpeta de investigación, aunque no hay fecha.