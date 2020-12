Manifestante que agredió a ayudante de AMLO dice que la andan buscando

La manifestante dijo pertenecer "a un grupo que por fe da medicamentos oncológicos, despensas y apoyos" a quienes lo necesitan.

México.- La manifestante que agredió con una cachetada a un ayudante del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Baja California aseguró que la andan buscando.

Aunque no dio nombres, la manifestante, de nombre Iraís García, que cacheteó al integrante de la Ayudantía de AMLO afirmó que quien quiere localizarla es gente del Gobierno federal.

"Ya me enteré que me está buscando (AMLO)" Iraís García

El pasado 29 de noviembre, durante una gira por Rosarito, Baja California, la manifestante quien reclamaba falta de tratamientos contra el cáncer, golpeó al ayudante de AMLO pues, dijo, estaba exaltada porque la empujaron, jalonearon y lastimaron.

La cachetada que circuló un video en las redes sociales tuvo lugar cuando el equipo del mandatario federal intentaba hacer a un lado a la mujer del paso de la camioneta de López Obrador.

AMLO lamentó la agresión de la mujer al integrante de la Ayudantía y e hizo un llamado a los ciudadanos que no agredan porque su equipo de apoyo no es el Estado Mayor Presidencial.

Además, el presidente pidió que la manifestante diga a qué grupo pertenece, así como que aclare desde cuándo no le llegan los medicamentos y quién no se los entrega.

En respuesta a AMLO, la manifestante comentó a Ciro Gómez Leyva que pertenece "a un grupo que por fe da medicamentos oncológicos, despensas y apoyos" a quienes lo necesitan.

Asimismo, Iraís García dijo en Radio Fórmula que AMLO la está buscando, tras la agresión que propinó a su ayudante en Baja California. No obstante, comentó que prefería no dar los nombres de quiénes al parecer la buscan.

"Ayer me fui enterando que me están buscando, que están queriendo dar conmigo. No quiero meter nombres", señaló la manifestante de Rosarito.