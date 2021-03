La marcha 8M también en los estados; mujeres protestaron para exigir justicia

En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, Chilpancingo y Acapulco, cientos de mujeres salieron a marchar por el aumento de violencias en su contra

México.- No sólo fue en la Ciudad de México, en al menos otras 15 ciudades, cientos de mujeres salieron a las calles por la marcha del 8M de 2021, Día Internacional de la Mujer. Se realizaron manifestaciones y actos simbólicos en diversos estados del país, con el principal objetivo de exigir a las autoridades federales y estatales justicia para las víctimas y un cese de la violencia contra ellas.

En la periferia, en el Estado de México, una de las manifestaciones principales se realizó en el municipio de Ecatepec; el contingente que reunió a mujeres y madres de víctimas de feminicidio, salió del llamado Puente de Fierro, lugar significativo porque ahí se han encontrado cuerpos de mujeres asesinadas.

Mujeres en Ecatepec de Morelos💜



Protesta en el Edomex Crisanta Espinosa / Cuartoscuro

En este lugar, uno de los más peligrosos para ser mujer, el museo y centro comunitario ‘Casa Morelos’, también fue protegido con vallas metálicas. En el recorrido de la protesta, que tuvo como destino el Palacio Municipal, las asistentes interpretaron las canciones, así como las consignas “¡la policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, “¡Ni una más, ni una asesinada más!” y “¡No quiero tu piropo, quiero tu respeto!”.

Al llegar al Palacio Municipal de Ecatepec, las mujeres quitaron las vallas que lo rodeaban e ingresaron a la explanada; también quitaron los muros que cubrían los monumentos para intervenirlos con pintas. Cabe resaltar que no hubo enfrentamiento con policías .

Toluca, Puebla y Cuernavaca protestas por el 8 de marzo

En Toluca , la marcha por el Día Internacional de la Mujer transcurrió con algunas acciones directas por parte de las mujeres que incendiaron la puerta del recinto del Poder Legislativo; pintaron la parte frontal de la Catedral, destrozaron la zona de cristales del Teatro Morelos, varias patrullas municipales y del Conservatorio de Música.

Pintaron mensajes como “¡Ni una Más!” o “¡En mi cuerpo mando yo!”, además de que exhibieron fotos de sus acosadores y pegaron carteles. Esta convocatoria reunió a varios contingentes que en todo momento exigieron justicia por los feminicidios, frenar la violencia de género y despenalización del aborto en la entidad.

Marcha 8M en Toluca Crisanta Espinosa / Cuartoscuro

En el estado de Puebla , integrantes de colectivos se reunieron afuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para avanzar hacia la Fiscalía estatal; aquí también gritaron consignas exigiendo justicia para las personas desaparecidas, corearon canciones e invitaron a la población a sumarse al movimiento.

En Cuernavaca , Morelos, cientos de mujeres marcharon para conmemorar este 8M y exigir derechos; la protesta también incluyó algunas intervenciones en oficinas de gobierno y negocios.

Protesta en Puebla Mireya Novo / Cuartoscuro

Marcha 8M en Cuernavaca Margarito Pérez / Cuartoscuro

Al norte, Tijuana, Ciudad Juárez y Culiacán en el 8M

En Tijuana , Baja California, la marcha del 8M tuvo acciones directas por parte de las mujeres en espacios públicos y con ello, poder visibilizar la violencia que viven; alrededor de 800 mujeres se congregaron en la glorieta México para partir a la Fiscalía estatal.

Recordaron la falta de resultados sobre las investigaciones de feminicidios, desapariciones forzadas de mujeres y violencia de género; rompieron las ventanas del edificio de la fiscalía, pintaron mensajes de protesta e intervinieron vehículos cercanos al edificio.

8M en Tijuana Fotógrafo Especial

En Ciudad Juárez , Chihuahua, la ciudad que terminó 2020 con la mayor cantidad de feminicidios en el país, se llevó a cabo una mega marcha por los derechos de las mujeres que partió del monumento a Benito Juárez hacia el puente internacional Paso Norte; fueron más de mil mujeres las que marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Y en Culiacán , Sinaloa, colectivos de búsqueda de desaparecidos, de mujeres y de familias de policías asesinados se manifestaron para exigir a las autoridades del estado alto a la violencia de género y atención a sus demandas; las manifestaciones partieron de la zona centro de la ciudad hacia Palacio de Gobierno y la Fiscalía General.

Protesta 8M en Cd. Juárez Nacho Ruiz / Cuartoscuro

Protesta en Culiacán Juan Carlos Cruz / Cuartoscuro

Xalapa, Chilpancingo, Acapulco y Cancún se sumaron a la exigencia de justicia

En Xalapa , Veracruz, cientos de mujeres salieron a las calles para protestar por la violencia feminicida; pintaron paredes con los nombres de sus agresores y también rompieron vidrios del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública.

En Chilpancingo , Guerrero, la manifestación fue diferente pues las mujeres no realizaron ningún tipo de intervención y se concentraron en la Glorieta de las Banderas con cantos alusivos al movimiento feminista y demandas de justicia para la niña Ayelin, y todas las mujeres víctimas de feminicidio.

Marcha en Xalapa Fotógrafo Especial

Chilpancingo 8M Dassaev Téllez / Cuartoscuro

Una de las consignas repetidas fue “Un violador no será Gobernador” sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, acusado de violencia sexual. Al final de la protesta, se realizó un evento cívico cultural.

Y en Acapulco , en alrededor de 500 mujeres marcharon sobre la costera Miguel Alemán, donde también la principal demanda fue contra el político señalado por el delito de violación. En cuanto a Cancún , Quintana Roo, mujeres realizaron una manifestación pacífica por el Día Internacional de la Mujer

En Guadalajara y Zacatecas también protestaron mujeres

En la ciudad de Guadalajara , la marcha 8M reunió a aproximadamente 400 mujeres en la Glorieta de la Normal hasta el Centro de Justicia para la Mujer; protestaron contra los feminicidios y falta de justicia para las víctimas en todo el país. Grupos radicales feministas intervinieron algunos edificios con pintas y destrozos.

Marcha 8M en Guadalajara Fernando Carranza / Cuartoscuro

Y en las principales calles del centro histórico de Zacatecas , niñas y mujeres marcharon para hacer visibles las discriminaciones y múltiples violencias en su contra. En este estado, hubo la presencia de un grupo antiderechos de las mujeres que se manifestó en contra del aborto.

La marcha 8M terminó en la Plaza de Armas con un mitin pero en el trayecto, feministas radicales intervinieron negocios e hicieron pintas en las paredes del camellón en el boulevard Adolfo López Mateos y en vehículos con las frases “Ni una menos”.