Hilialdo Trejo afirma que el poner falta a sus alumnas es un modo de dejar constancia que la violencia de género afecta a las mujeres.

México.- El maestro universitario, Hilialdo Trejo , respaldó el paro nacional de mujeres mediante una publicación en su cuenta de Facebook: “que nadie olvide el día en que las alumnas se ausentaron”.

El profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) explicó que pondrá falta a todas las alumnas que no asistan el próximo lunes 9 de marzo, pero no lo hará para castigarlas sino porque es una realidad que en México miles de mujeres no llegan a sus actividades debido a la violencia de género.

“Tomaré la pluma y registrarme con tinta roja la inasistencia, en esa hoja quedará marcada su ausencia”, señaló el maestro en su publicación, porque dijo que en el país, cuando desaparecen las mujeres o matan a las niñas, no existen los justificantes y se registra esa ausencia.

Maestro pondrá falta para evidenciar violencia de género



Hilialdo Trejo espera que al registrar la inasistencia de sus alumnas no se olvide que “por ser mujer” muchas no llegan a sus actividades diarias o no volverán a pisar un salón de clases y en que las voces de miles “tuvieron que faltar para decir presente”.

Añadió que en México la situación es tal, que se viola, mata y desaparece a mujeres .

El paro nacional de mujeres fue convocado por el colectivo feminista de Veracruz, Brujas del Mar, para exigir una solución frente a los feminicidios en México que en lo que lleva de 2020, suman 265 según la activista Frida Guerrera.