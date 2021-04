El maestro rural Fernando Padilla dijo temer por su vida porque tras ser agredido por Silvano Aureoles, lo acusó de ser halcón del crimen organizado.

México.- Fernando Padilla, el maestro rural que sufrió una agresión por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en Aguililla, dijo temer por su vida.

El maestro de primaria que se manifestaba en la plaza principal de Aguililla dijo que teme por su vida porque tras ser agredido por Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán lo acusó de ser halcón al servicio del crimen organizado.

Silvano Aureoles empujó al maestro el pasado 13 de abril en el municipio de Aguililla, donde un grupo de manifestantes pedía seguridad para los habitantes de la localidad.

"Me dijeron 'vamos a la plaza, ahí está Silvano Aureoles'": Maestro rural

El maestro rural, Fernando Padilla, que fue agredido por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo que teme por su vida luego de que el mandatario lo señalara directamente de ser halcón y tener nexos con grupos criminales.

El profesor contó a Noticieros Televisa como fue que se animó a protestar frente al gobernador Silvano Aureoles en la plaza principal de Aguililla, denunciando las condiciones de inseguridad.

"Él pasó por la calle de la casa en la que vivo yo. Entonces un niño me dijo: 'vamos a la plaza, ahí está Silvano Aureoles, ahí está el gobernador de Michoacán'... le digo pues vamos" Fernando Padilla

En cartulinas quise darle un mensaje a Silvano Aureoles: Maestro

El maestro rural que fue agredido por Silvano Aureoles Conejo dijo que teme por su vida luego de el gobernador lo señalara directamente de ser halcón y tener nexos con grupos criminales.

Fernando Padilla recordó que el pasado 13 de abril cuando le dijeron que el mandatario estatal estaba en la plaza de Aguililla, mandó a un niño a comprar 4 cartulinas y un pincelín para darle un mensaje al gobernador de Michoacán.

El profesor rural contó a la reportera Diana Mabel González Salgado que cuando llegó a la explanada ya había un pequeño grupo que se manifestaba contra los bloqueos del crimen organizado.

Maestro nunca se imaginó que Silvano Aureoles se detuviera a agredirlo

El 13 de abril, un maestro que se manifestaba en la plaza principal de Aguililla, denunciando las condiciones de inseguridad, fue agredido por Silvano Aureoles, y ahora el profesor Fernando Padilla dice temer por su vida.

El docente de primaria asegura que jamás imaginó que el gobernador de Michoacán hubiera detenido el convoy en el que viajaba para descender y empujarlo.

"Yo solamente gritaba que escuchara lo que traía en las pancartas... Seguí gritando porque me decía la escolta de él: 'ya cállate'... Seguí gritando para que se fuera con el mensaje bien grabado" Fernando Padilla

Relató que entonces Aureoles Conejo "se molestó, bajó del vehículo, de la parte trasera doble cabina" y se acercó a él para agredirlo.

"Pensé que iba a dialogar conmigo. Nunca creía que fuera agredirme. Entonces cuando me empujó me dice: 'ya cállate cabrón'. Así verbalmente me lo dijo" Fernando Padilla

El maestro rural de primaria comentó que luego de ser señalado directamente por el gobernador de tener nexos con el crimen organizado, teme por su vida.