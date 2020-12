“La ciencia no es ciencia, sin experimentar” ganó el primer lugar del concurso nacional “Prácticas Educativas Innovadoras frente al Covid-19”

En Norogachi, municipio de Guachochi, la maestra Aida Lissete Holguín González, pudo llevar la ciencia a sus estudiantes rarámuris con ayuda de su laboratorio móvil; con este dio clases de biología, física y química de forma práctica siguiendo su programa “La ciencia no es ciencia, sin experimentar”, proyecto reconocido con el primer lugar del concurso nacional “Prácticas Educativas Innovadoras frente al Covid-19”.

Esto proyecto empezó debido a que la profesora, quien ha impartido clases desde hace 10 años en la Secundaria Técnica 85, decidió seguir apoyando durante la cuarentena a sus alumnos, quienes regresaban vacíos los cuadernillos que emitió la Secretaría de Educación.

“Yo me gradué con mención honorífica de la Normal, precisamente mi documento tiene la leyenda, la ciencia no es ciencia sin experimentar, así que me decidí que no podía quedarme así y tomé mi laboratorio ambulante y me fui a buscar a mis alumnos”. Aida Lissete Holguín González, profesora.

Así que ahora, la profesora va en su coche con un lente especial que convierte su celular en un microscopio que amplifica imágenes y otros varios materiales, buscando a sus alumnos de diferentes comunidades rarámuris ubicadas en toda la zona serrana.

Gracias a esto, la maestra comentó que aunque sus alumnos tuvieron un año complicado, realizaron experimentos simples y hasta un alambique para destilar líquidos; y es que anteriormente sus alumnos se alojaban en el albergue de Norogáchi durante el curso, lo que facilitaba su asistencia al colegio.

“Los más pequeños les dan miedo los aparatos, pero los de segundo y tercero, se ponían muy contentos, porque saben que me gusta mucho hacer experimentos (…) hemos tenido más acercamiento, el llegar a sus casas, son muy hospitalarios y se sienten queridos, saben que me importan y ponen más atención a su educación”. Aida Lissete Holguín González, profesora.

Además, la profesora aseguro que los niños ya comenzaron a contestar sus cuadernillos, por ello, fue invitada a participar en el concurso nacional 'Prácticas Educativas Innovadoras frente al Covid-19', el cual otorga a los ganadores: