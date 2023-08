Madres buscadoras de personas desaparecidas en Querétaro denunciaron la agresión que vivieron a manos de presuntos elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, durante el plantón que realizaron en las instalaciones.

Según se aprecia en diferentes videos, y conforme a las palabras de las madres buscadoras, los presuntos trabajadores de la Fiscalía las desalojaron con violencia de las inmediaciones de la dependencia estatal de Querétaro.

Ello luego de que la mañana del pasado lunes 21 de agosto, Madres Buscadoras de la Búsqueda Nacional en Vida bloquearon la Fiscalía de Querétaro para exigir acceso a Centros de Readaptación Social (Cereso) y al registro del Servicio Médico Forense (Semefo).

Pues, según expusieron algunas de ellas, desde hace cerca de tres meses enviaron escritos a las autoridades para poder ingresar a dicha información y realizar labores de rastreo e identificación; no obstante, no tuvieron respuesta.

Madres buscadoras reciben agresiones por personal de la Fiscalía de Querétaro

Conforme a lo expuesto por las madres buscadoras, cerca de las 22:00 horas del lunes 21 de agosto, más de 100 funcionarios de la Fiscalía de Querétaro irrumpieron el plantón que colocaron luego de no tener respuesta de las autoridades.

En primer momento, se suscitó un apagón del alumbrado público y un camioneta blanca tipo pick up aprovechó para aventarse contra las casas de campaña colocadas minutos antes, en donde descansaban niños y adultos mayores, de quienes se desconoce su estado de salud tras el hecho.

Posteriormente, llegaron más vehículos de donde salieron supuestos miembros de la Policía de Investigación, quienes se negaron a identificarse, y, según las declaraciones de las madres buscadoras, arremetieron a golpes contra hombres y mujeres que colocaron las casas de campaña.

Luego de ello, personal que estaba dentro de las instalaciones de la Fiscalía de Querétaro salió y con amenazas y empujones retiraron a la madre buscadora que cuidaba del acceso; no obstante, las activistas aseguran que jamás les negaron la salida peatonal a los trabajadores del lugar.

En un escrito de las madres buscadoras también se señala que sus celulares fueron destrozados por los elementos de la Fiscalía y que recibieron amenazas para no denunciar los hechos, por lo que expresaron su temor ante posibles represalias en su contra.

“Soy del estado soy la anfitriona de Querétaro y ahora temo por mi vida, la de mi familia, compañeras y compañeros que están acá, la realidad es que son las practicas del 68, de un halconazo, estas practicas miserables, crueles, cobardes de una Fiscalía, de un Fiscal General.” Madre buscadora

Madres buscadoras exigen al gobierno de Querétaro garantizar su seguridad

Por los hechos, las madres buscadoras exigen al Gobierno de Querétaro, encabezado por Mauricio Kuri, y al Fiscal del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, garantizar su seguridad.

Además, acusaron que sus actos de represión y violencia comprueban “a los colectivos y a las víctimas de este país que Querétaro, la Fiscalía y servicios periciales algo esconden”.

Por lo que también pidieron el acceso a las instalaciones de Gobierno para realizar labores de búsqueda de personas desparecidas y realizar las investigaciones correspondientes por la agresión que vivieron.

“Abran las investigaciones correspondientes para que las agresiones a manos de funcionarios de la Fiscalía no queden impunes”. Madres Buscadoras de la Búsqueda Nacional en Vida

Por último, responsabilizaron al Gobierno de Querétaro de cualquier daño que pudiesen sufrir ellas y las familias de las madres buscadoras.