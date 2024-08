4 hoteles de Nayarit destacaron en The World’s Best Awards de Travel + Leisure, en la categoría de World’s Best Awards-Hotels & Spas (Canadá, Caribe y México).

Ubicados en la Riviera Nayarit, estos hoteles sobresalen por su entorno, servicios y hospitalidad.

Estos son:

Susurros del Corazón, Auberge Resorts Collection. One&Only Mandarina. Four Seasons Resort Punta Mita. W Punta de Mita.

Hoteles de Nayarit que destacan en The World’s Best Awards de Travel + Leisure: Susurros del Corazón

Susurros del Corazón, Auberge Resorts Collection ofrece una experiencia personalizada en Punta Mita.

Cuenta con 59 alojamientos elegantes y servicios exclusivos, como un spa de lujo y cocina local contemporánea .

Hoteles de Nayarit que destacan en The World’s Best Awards de Travel + Leisure: One&Only Mandarina

One&Only Mandarina combina lujo y naturaleza en la jungla de la Costa del Pacífico .

Hotel en Nayarit destaca en The World’s Best Awards de Travel + Leisure (Cortesía)

Con 105 villas, este resort se destaca por su arquitectura sostenible y enfoque en la conservación, junto con su gran spa y actividades al aire libre.

Hoteles de Nayarit que destacan en The World’s Best Awards de Travel + Leisure: Four Seasons Resort Punta Mita.

Four Seasons Resort Punta Mita es ideal para familias y parejas.

Cuenta con 177 habitaciones y experiencias que incluyen golf, bienestar y gastronomía mexicana , todo en un ambiente acogedor.

Hoteles de Nayarit que destacan en The World’s Best Awards de Travel + Leisure: W Punta de Mita

W Punta de Mita es conocido por su estilo vibrante y enfoque en el bienestar, con 119 habitaciones decoradas con arte huichol, un spa inspirado en rituales indígenas y una oferta gastronómica variada.

En 2024, más de 186 mil lectores de Travel + Leisure votaron por sus hoteles favoritos, y los resultados se publicaron en la edición de agosto y en línea.