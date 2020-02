Juez ordena recluir a mujer en penal varonil y es víctima de violación

El caso ocurrió en Zacatecas y hasta el momento las autoridades no han explicado los motivos que llevaron al juez a tomar esa decisión.

México.- Un juez ordenó recluir a una mujer consignada por un delito en un penal varonil del estado de Zacatecas, donde finalmente fue violada por reos durante los 2 meses que pasó en ese lugar.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Ismael Camberos Hernández, confirmó el caso y señaló que fue una vez completado su traslado a un penal femenil, que las autoridades confirmaron las agresiones a través de los exámenes médicos practicados.

El funcionario no estatal no ahondó en los motivos de de la condena ni en los argumentos considerados por el juez para ordenar su encarcelamiento en la cárcel varonil. Señaló al Poder Judicial estatal como el responsable de ordenar su encarcelamiento en un centro donde no se podía garantizar la seguridad y aseguró que buscarán cerrarse los centros que no cuenten con las condiciones mínimas para resguardar la integridad de las personas en reclusión.

"De este evento el Poder Judicial es el que ordena la encarcelación de esta mujer en una cárcel que no era para mujeres, entonces inmediatamente la Secretaría a mi cargo solicitó su traslado de inmediato a la cárcel femenil, esto si duró casi dos meses" Ismael Camberos. Secretario de Seguridad de Zacatecas.

En cuanto al seguimiento del caso, indicó que se presentaron las denuncias correspondientes y que se tiene identificados a los agresores de la mujer, por lo que corresponderá a la fiscalía conducir los procesos correspondientes.

"De inmediato se denunciaron los hechos a la fiscalía, la fiscalía tiene desde entonces una carpeta de investigación abierta, nosotros reconocemos y hemos colaborado y denunciado en todo momento" Ismael Camberos. Secretario de Seguridad de Zacatecas.

Con información de Excélsior