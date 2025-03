El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, volvió a pronunciarse con respecto al rancho de Teuchitlán: “en Jalisco nadie se lava las manos”, dijo.

Tras encontrar un campo de adiestramiento vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en un rancho de Teuchitlán, las autoridades han salido a responder por el macabro hallazgo.

En medio de acusaciones hacia la administración anterior por negligencia en las investigaciones asociadas a dicho campo de exterminio, Pablo Lemus, actual gobernador de Jalisco, aseguró que en su gobierno nadie se lava las manos.

Desde una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales, Pablo Lemus dio un mensaje a las y los mexicanos con relación al rancho de Teuchitlán.

“En Jalisco nadie se lava las manos. Aquí estamos reunidos trabajando el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la FGR, el CNI, todos trabajando coordinados con responsabilidad”. Pablo Lemus

Rancho de Teuchitlán: Pablo Lemus asegura que atenderá el hallazgo; “en Jalisco nadie se lava las manos”

En su mensaje, Pablo Lemus recalcó que los hechos relacionados en Teuchitlán no ocurrieron durante su gobierno ni en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo anterior en razón de que en septiembre de 2024, el rancho de Teuchitlán ya había sido asegurado por el gobierno de Enrique Alfaro, pero únicamente se efectuó la detención de 10 personas y la liberación de 2 más privadas de la libertad, sin detectar el campo de adiestramiento asociado al CJNG.

No obstante, Pablo Lemus agregó que a pesar de que los actuales gobiernos no estuvieron involucrados en las negligencias, su administración no se va a lavar las manos y atenderá la situación.

“Aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades. La crisis de desaparecidos en México debe ser prioridad de todos los gobiernos. Así es en Jalisco y estoy seguro que también es un tema prioritario de la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo Pablo Lemus.

Caso del rancho de Teuchitlán será atraído por la FGR: Pablo Lemus

Tras confirmar la estrecha colaboración con el gobierno federal, Pablo Lemus dio a conocer que sostuvo una llamada con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Informó que ambos integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum le confirmaron que el caso e investigación del hallazgo del rancho de Teuchitlán será atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

