Virginia Ponce, lidersa de Madres Buscadoras de Jalisco, aseguró en entrevista para Azucena Uresti que su colectivo fue el primero en entrar al rancho Izaguirre usado por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con Ponce, el colectivo entró en dos ocaciones al rancho Izaguirre del CJNG en Teuchitlán, Jalisco, en diciembre 2024 y enero 2025; sin embargo, ellos no encontraron restos humanos.

“Nosotros no encontramos restos humanos. No porque se le habló a la autoridad y nos dijeron que no podíamos estar ahí entonces nos tuvimos que salir pero antes ya habíamos sacado fotografía y video”

Virginia Ponce, líder de Madres Buscadoras de Jalisco