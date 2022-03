Jalisco implementa operativos policiales en zona limítrofe con Michoacán tras hechos delictivos

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que se reforzará la presencia policial en la zona limítrofe con el estado de Michoacán, ello tras una serie de hechos delictivos en las últimas horas.

La estrategia incluye operativos, como los implementados en las zonas colindantes con Colima o Zacatecas , también por su situación de seguridad.

“Se va a reforzar la presencia de la policía del estado, con operativos especiales en estos municipios” Enrique Alfaro. Gobernador Jalisco

Enrique Alfaro pide no caer en pánico tras hechos delictivos en zona limítrofe de Jalisco con Michoacán

No obstante, Enrique Alfaro llamó a no caer en pánico, pues no hay justificación para suspender actividades cotidianas.

“Es importante mandar un mensaje de tranquilidad a la población, no ha habido una afectación directa contra la población civil, no hay un riesgo que implique suspender clases... (o) suspender actividades... no podemos caer en pánico” Enrique Alfaro. Gobernador Jalisco

Los hechos recientes citados por el mandatario, los cuales generaron la indignación de los jaliscienses son el asesinato de dos policías que estaban en un hecho de transito Jocotepec, cuyos agresores se huyeron rumbo a Michoacán.

De la misma manera el incendio de dos camiones en la carretera que va a Jiquilpan, en Tamazula; un carro con armas incendiado en el municipio de La Manzanilla.

La reacción que Alfaro dijo ha sido inmediata, incluye a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Estado, además de la notificación a la Mesa de Seguridad Nacional, así como coordinación en todos los niveles.

Cabe recordar que el 27 de febrero en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, se registró una ejecución de al menos 11 personas. La localidad se encuentra justo en la zona limítrofe con el estado de Jalisco y ha enfocado los ojos del país en la región.