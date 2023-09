Una alumna sufrió una brutal golpiza de sus compañeras en la Universidad de Guadalajara del Módulo Poncitlán, Jalisco. Sin embargo, las agresoras ya fueron denunciadas y la escuela respondió por el caso en redes sociales.

Los hechos quedaron registrados en video por la cámara de un celular el 4 de septiembre, donde se observa tres jóvenes golpeando a una alumna en el suelo de la cancha de la Unidad Deportiva de la Universidad de Guadalajara.

En algún punto la alumna agredida de la Universidad de Guadalajara dejó de oponer resistencia y dos jóvenes más se sumaron a la golpiza. Después hubo un corte en el video y la estudiante en cuestión quedó postrada en el suelo.

A lo lejos se escuchó una voz que decía “¡Déjala, estúpida!”, pero la alumna de la Universidad de Guadalajara, aún en el suelo y sin posibilidad de responder, siguió recibiendo patadas de una joven vestida de rosa.

Las agresoras que llevaron a cabo la golpiza, en contra de la alumna de la Universidad de Guadalajara del Módulo Poncitlán, Jalisco, fueron denunciadas en redes sociales por quienes compartieron imágenes del caso.

La propia UDG precisó que la joven que recibió la golpiza tiene 17 años de edad y es estudiante del módulo Poncitlán de la Escuela Regional de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

Olga Araceli Gómez Flores, directora de dicha escuela, descartó que la joven agredida tuviera lesiones mayores. Sin embargo, precisó que la alumna refirió que presentó fuertes dolores de cabeza debido al ataque en la cancha deportiva.

“Ella me dice que está estable, que se encuentra bien, que efectivamente no está con el riesgo de perder su ojo, y está muy golpeada. Ella sí me refirió fuertes dolores de cabeza, y sobre todo pues golpes en la cabeza sabemos que no siempre son al momento, ¿cierto? O sea, por lo regular son a veces golpes que con el tiempo van esperándose a conocer, van presentándose, o van agudizándose”.

Directora de Universidad de Guadalajara de Poncitlán