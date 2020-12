IMSS entrega cuerpo equivocado a familia en Querétaro

Hasta el momento se desconoce dónde está el cuerpo de Nancy

México.- El IMSS entregó a una familia el cuerpo de Nancy, de 54 años, quien falleció de Covid-19 en el Hospital General Regional 1 de Querétaro. Pero al revisar el cadáver, este no correspondía a la difunta.

Hasta el momento se desconoce dónde está el cuerpo de la mujer o si ya fue incinerado y entregado a una familia equivocada.

El 3 de diciembre Nancy fue ingresada al área de urgencias del nuevo coronavirus y entubada al presentar síntomas graves. La madrugada del 5 de diciembre personal médico informó a la familia que la mujer falleció.

Una de las hijas de la víctima contó que desde el inicio el personal del IMSS les dio información falsa, ya que primero les había notificado que el cadáver había sido llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), pero después este negó que tuviera el cuerpo.

Luego, la familia acudió al hospital del IMSS y les entregaron una bolsa negra; al revisarla se dieron cuenta que no correspondía a Nancy, pues el cadáver era de una mujer de aproximadamente 75 años.

Dos de los familiares, José y Ever, dijeron en entrevista con Milenio y El Sol de Querétaro que cuando llegaron al hospital, el IMSS incluso les dio un acta de defunción que no correspondía con el cuerpo entregado.

“Por el pelo y por los rasgos que alcancé a ver, les dije no era. El doctor me dice que si estoy seguro porque muchas veces los cuerpos cambian y puedo estar en shock. Le dije no es ella, me di la vuelta y vi el rostro y no era mi mamá” Ever

Luego del incidente, las autoridades les aseguraron que el cadáver de Nancy fue incinerado y les entregarán las cenizas correctas.

El IMSS pidió una disculpa a la familia, reconoció que tuvieron un error y que iniciarán una investigación para deslindar responsabilidades. Aunque también añadieron que la familia había reconocido en dos ocasiones el cuerpo ante el IMSS y una ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro.