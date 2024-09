Salvador Percastre-Mendizábal, director general del ILCE, se reunió con Mario Búcaro, vicepresidente de Miss Universe Organization, para explorar colaboraciones en el programa “Beyond the Crown”.

Este programa se enfoca en el desarrollo personal y profesional de mujeres jóvenes, promoviendo liderazgo, comunicación y empoderamiento.

Fortalecimiento del Programa “Beyond the Crown”

“Beyond the Crown” busca formar no sólo mujeres exitosas en el escenario, sino también líderes comunitarias.

En el encuentro se discutió cómo el ILCE podría fortalecer la formación y certificar las competencias adquiridas por las participantes, contribuyendo a su crecimiento personal y profesional.

Alianzas por la educación inclusiva

Salvador Percastre-Mendizábal resaltó la importancia de alianzas que impulsen el desarrollo integral de mujeres.

Ambas instituciones comparten valores de equidad y compromiso social, lo que abre oportunidades para futuras colaboraciones en pro de la educación inclusiva y el empoderamiento femenino.