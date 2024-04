Huacho Mena, candidato a la gobernatura de Yucatán, informó que todas sus propiedades están debidamente incluidas en su declaración patrimonial más reciente.

Esta es verificable en los documentos correspondientes, señalando que los ataques de sus adversarios buscan tergiversar información.

Ello, aprovechando posibles demoras en la actualización de plataformas de transparencia, aseguró Huacho Mena.

Ahora resulta que los señores del cartel inmobiliario de #Yucatán me acusan a mí de tener propiedades millonarias. Es el colmo, como si el pueblo no lo nos conociera. pic.twitter.com/nuc6ocCUD3 — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) April 11, 2024

Familia de Huacho Mena es ganadera desde hace años

Huacho Mena dio a conocer que su familia tiene una larga tradición en la ganadería, con dos ranchos en Panabá .

A pesar de la guerra sucia en su contra, reafirmó su compromiso con la transparencia y los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Finalmente, afirmó que continuará trabajando para representar los intereses de la ciudadanía y construir un Yucatán más justo y próspero.