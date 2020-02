El gobernador panista Martín Orozco advirtió que mandarían "a la chingada" a quien no fuera de Aguascalientes y quisiera atenderse en el estado.

México.- Un hospital en la ciudad de Aguascalientes le negó el servicio a un joven de 19 años de edad debido a que no es habitante de la entidad, días después de que el gobernado Martín Orozco afirmara que mandarían “a la chingada” a foráneos por considerar muy onerosa su atención.

De acuerdo con Imagen Noticias, Juan Carlos Aguayo acudió al Hospital Hidalgo el pasado 8 de febrero debido a un fuerte dolor abdominal, pero el personal rehusó a atenderlo por haber nacido en Jalisco.

Un médico incluso confundió al paciente con capitalino , ya sea por error o de mala fe, y lo corrió a insultos.

“Me dijeron que por ser foráneo no me podían estar ahí. Fue lo que me dijo el doctor y se portó muy agresivo. Me dijo ‘a la chingada, ustedes son chilangos, ¿qué chingados están haciendo aquí? A ustedes no los vamos a poder atender aquí. Órale, a chingar a otra parte’”. Juan Carlos Aguayo

Trasladan a paciente a Jalisco luego de que hospital de que lo mandaran "a la chingada" en Aguascalientes

El padre de Juan Carlos, Gabriel Aguayo, narró por su parte que el personal del hospital le hizo saber que negaban la atención “por órdenes del gobernador”, pese a que se trataba de una urgencia médica.

“Salió el subdirector y dijo 'no se le va atender porque es nacido en Jalisco, no se va a atender a gente de Jalisco'”. Gabriel Aguayo

Luego de ser rechazado en el Hospital Hidalgo, la familia trasladó al joven al Hospital Tercer Milenio , también a cargo de la Secretaría de Salud del estado, donde sí fue recibido pero le diagnosticaron una gastritis, cuando en realidad tenía una condición mucho más grave.

Desesperados, tuvieron que viajar 85 kilómetros hasta San Juan de los Lagos, en Jalisco, donde se le preciaron exámenes y se pudo determinar que Juan Carlos sufre un absceso hepático. Para su atención, el personal del Hospital Manuel Montero determinó internarlo por varios días.

Gobernador había advertido que mandarían "a la chingada" a gente que no fuera de Aguascalientes

Un día antes de los hechos, el gobernador Martín Orozco Sandoval había declarado que su gobierno no estaba dispuesto a correr con los gastos médicos de personas que no fueran de Aguascalientes, por lo que mandarían “a la chingada” a foráneos.

“Los que no son de Aguascalientes, a la chingada”, aseguró el mandatario, afirmando que con eso podrían ahorrarse hasta 25 por ciento en salud.