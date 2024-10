Rosa Icela Rodríguez, actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el gabinete de Claudia Sheinbaum, no quiso dar ninguna declaración entorno al asesinato de Alejando Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero.

Esto cuando la funcionaria fue cuestionada en su visita a la Cámara de Diputados, pues asistió al homenaje que se realizó en honor a la diputada Ifigenia Martínez.

Ante medios de comunicación Rosa Icela Rodríguez evadió hablar completamente del tema, entregando así una respuesta peor que su negativa .

Cabe señalar que el cuerpo de Alejando Arcos fue encontrado el pasado domingo 6 de octubre con visibles huellas de violencia, luego de que con anterioridad había pedido a las autoridades estatales y federales por su seguridad.

La funcionaria fue cuestionada por les medios de comunicación por estos temas, a los que respondió que no acudió al homenaje de Ifigenia Martínez para hablar de ello.

No obstante, ante la insistencia de los medios, Rosa Icela Rodríguez dijo que ya no era la titular de la Secretaría de Seguridad, por lo que no hablaría de temas relacionados a ello .

Aseveró que se apegaría a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que habría que esperar a la conferencia de prensa mañanera del martes 8 de octubre para conocer más detalles del asesinato del alcalde de Chilpancingo.

“Yo no vine hoy a declarar nada que tenga que ver con temas... Me quiero ceñir a lo que dijo la señora presidenta, le reitero que mañana estaremos pendientes de los anuncios que se hagan. Lo que quiero decirle es que ya no soy secretaria de seguridad. Ahora tengo que remitirme a las cosas que ustedes tienen que ver con la parte de la política interior”. Rosa Icela Rodríguez

“¡Ya no soy la secretaria de seguridad!”, así fue como Rosa Icela Rodríguez al ser cuestionada sobre el asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo pic.twitter.com/sW2JB9W2Rm — Azucena Uresti (@azucenau) October 8, 2024

¿Qué pasó en Guerrero? Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, fue asesinado

Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado brutalmente y encontrados sus restos durante la tarde del domingo 6 de octubre.

Esto tan solo días después de que había tomado protesta como presidente municipal de Chilpancingo, y de que 24 horas antes de su homicidio solicitó seguridad a las autoridades.

El asesinato de Alejandro Arcos tuvo lugar también tres días después del homicidio del secretario de Chilpancingo, Francisco Tapia, por lo que se pide mayor atención por parte de las autoridades en el tema de la seguridad.

De acuerdo con los reportes, Alejandro Arcos se había negado a cooperar con grupos del crimen organizado , situación que habría molestado a los criminales, terminando por costarle la vida.