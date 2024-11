¿Quién es Germán Reyes? El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad del municipio de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, fue detenido la tarde del martes 12 de noviembre.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, por medio de un comunicado en el que indicó que el funcionario fue detenido por el delito de homicidio calificado.

Al respecto, la dependencia apuntó que el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo, es acusado del asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo.

Pero, ¿quién es Germán Reyes y por qué es señalado del homicidio del presidente municipal cometido el pasado 6 de octubre? Te contamos ese y otros detalles como los siguientes:

Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo asesinado (Especial)

¿Quién es Germán Reyes?

Germán Reyes Reyes, quien se desempeña como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, fue detenido por acusaciones de homicidio calificado.

En torno a la detención, la FGE de Guerrero emitió un comunicado en el que explicó que el funcionario fue asegurado por que estaría relacionado con el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán.

Cabe destacar que Germán Reyes Reyes, había sido nombrado meses atrás por el mismo Alejandro Arcos Catalán, como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Su nombramiento se dio luego del asesinato del capitán del Ejército, Ulises Hernández Martínez, quien se trataba del principal candidato del alcalde para ocupar el cargo en cuestión.

En torno a la detención del funcionario, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se pronunció más temprano sobre el asesinato de Alejandro Arcos Catalán.

De acuerdo con lo indicado por el funcionario federal, el homicidio del alcalde de Chilpancingo, fue cometido por integrantes del grupo criminal que es conocido como “Los Ardillos”.

A pesar de lo anterior, cerca de las 4 de la tarde del mismo 12 de noviembre, la FGE de Guerrero emitió un comunicado por medio del cual informó sobre la detención de Germán Reyes.

📍La FGEGuerrero, el Ejército Mexicano y GN detuvieron a un hombre por el delito de homicidio calificado en Chilpancingo.



Nota completa ➡️ https://t.co/RP6hwwHF6F pic.twitter.com/A2ZmW1F0Sk — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) November 12, 2024

¿Qué edad tiene Germán Reyes?

Debido a que Germán Reyes Reyes ha participado en distintos cargos públicos a nivel municipal, en internet existen varios perfiles curriculares en el que se incluyen varios datos.

No obstante, la información relacionada con su entorno personal es completamente desconocida, motivo por el cual no se cuenta con varios detalles como el de su edad.

¿Quién es la esposa de Germán Reyes?

Como el caso de su vida personal, la información relacionada con el rubro familiar del Encargado de despacho de Secretaría de Seguridad de Chilpancingo, tampoco es de conocimiento público.

Debido a que no se cuenta con datos sobre la familia de Germán Reyes Reyes, no se puede determinar su estado civil, pues no se sabe si tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Germán Reyes?

Al desconocer el dato de su fecha de nacimiento, como varios más, tampoco es posible determinar cuál es el signo zodiacal del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo.

Germán Reyes, encargado de despacho de Secretaría de Seguridad de Chilpancingo (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Germán Reyes?

Además de la falta de reportes en los que se aborden aspectos como el de su entorno familiar, Germán Reyes Reyes tampoco tiene presencia en redes sociales.

Por tal motivo, se desconoce si el funcionario que fue detenido debido a que se le acusa del homicidio del alcalde de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán, tiene hijos o no.

¿Qué estudió Germán Reyes?

En lo que respecta a la formación académica del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo que fue detenido, en uno de los perfiles curriculares se indica que estudió lo siguiente:

Cadete egresado del Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México

Teniente del Ejército y Fuerza Aérea Ciudad de México

Licenciatura en Derecho por la Universidad Humanitas

Curso de Argumentación Jurídica en la Universidad Iberoamericana

Seminario on Ttrial Advocacy Phase I, II y III, en el Instituto de Defensa de Estudios Jurídicos Internacionales

Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, INACIPE

¿En qué ha trabajado Germán Reyes?

En cuanto a la experiencia profesional con la que cuenta Germán Reyes Reyes, el funcionario compartió en el portal LinkedIn que ha trabajado en los siguientes puestos:

Asesor de seguridad interior en Seguridad Púbica y Seguridad a Instalaciones Vitales

Consultor Jurídico en la Dirección General de Justicia Militar

Titular de la Sección de Causas Penales, Juzgado Militar de Control, La Mojonera Jalisco

Director Operativo en Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección S.A de C.V.

Abogado Litigante en Materia Penal