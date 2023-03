El gobierno de Guanajuato, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez, lanzó una nueva aplicación o app (por su nombre en inglés) para transporte de plataforma y taxis llamada SIGO GTO.

La aplicación ya entró en funcionamiento, pero sólo en algunas partes del estado, y se logró con una inversión del gobierno del Estado por 17 millones de pesos.

Esta app permitirá a los taxistas ofrecer su servicio como un medio adicional al que tradicionalmente utilizan y con la posibilidad de tener más usuarios.

También incorporará a quienes lo soliciten, siempre y cuando estén registrados en el servicio de transporte privado.

¿Por qué hicieron la nueva app de transporte SIGO GTO en Guanajuato?

Esta nueva app de transporte SIGO GTO en Guanajuato es una herramienta tecnológica que servirá para regular la seguridad y la equidad de oportunidad laboral.

De acuerdo con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, la aplicación se materializó para generar una competencia en equidad entre conductores de aplicación y taxistas. Esto debido a que todos pueden integrarse a la nueva plataforma sin pagar comisiones como en otras aplicaciones.

Además de que habrá más disponibilidad de unidades y mejores tiempos de llegada y costos, para que el usuario pueda elegir entre un taxi o servicio privado.

También la creación de esta app de transporte se debe a el cumplimiento de una reforma a la Ley de Movilidad donde la figura del servicio ejecutivo evolucionó.

Por lo que ahora todas las plataformas tecnológicas ya pueden trabajar de manera legal en Guanajuato, a través del Registro Vehicular, por medio de un código de respuesta rápida y sobre todo, con remuneración completa por el servicio brindado.

Sobre los beneficios que tiene la aplicación, el gobernador mencionó que esta no tiene tarifas dinámicas. Además, no se cobra comisión por viaje a los operadores, toda la ganancia es para el conductor, no tiene tarifas dinámicas.

Y sólo se hará una tarifa nocturna, con un 20% de incremento que va de las 22:00 a las 6:00 horas, el pago es en efectivo y las tarifas las establece la app acorde a las zonas y horarios.

“Aquí no hay tarifas dinámicas, aquí entra la lana al bolsillo de las y los taxistas y de los usuarios, de eso se trata Guanajuato, un gobierno humanista al servicio de la gente, no de grandes corporaciones internacionales, de eso se trata, Guanajuato para los guanajuatenses” Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato

Diego Sinhue Rodríguez se comprometió a apoyar, mediante Fondos Guanajuato, a operadores de estas unidades de alquiler interesados en renovar su unidad mediante créditos que puedan reembolsar con una tasa del 6%, y con la posibilidad de reembolso de tasa por pronto pago.

App de transporte SIGO GTO en Guanajuato comenzará su prueba piloto en Celaya

La app de transporte SIGO GTO en Guanajuato comenzará su prueba piloto en Celaya, así como en otros municipios aledaños que son:

Acámbaro

Apaseo El Alto

Apaseo El Grande

Coroneo

Cortazar

Jaral del Progreso

Jerécuaro

Salvatierra

Santiago Maravatío

Tarandacuao

Tarimoro

Esta prueba piloto concluirá en mayo y luego se activará en todo el estado para que todos los guanajuatenses puedan usarla.

Guanajuato tiene una nueva app para transporte de plataforma y taxis (Cortesía / Gobierno de Guanajuato)

La nueva app de transporte SIGO GTO en Guanajuato tendrá apoyo del C4 y C5

Por su parte, la Secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, explicó a detalle la operatividad de la nueva aplicación que ofrece mecanismos de seguridad para usuarios y operadores con un centro de monitoreo 24/7 en coordinación con los C4 de los municipios, el C5 de gobierno del estado y el Centro de Monitoreo de la Dirección General de Transporte, para atender cualquier emergencia.

Dijo que la app comparte la ubicación en tiempo real y cuenta con un botón de seguridad para reportar cualquier situación durante el viaje.

En el lanzamiento estuvieron presentes:

Francisco Javier Mendoza Márquez, presidente Municipal de Celaya

Diputados locales y federales

Algunos secretarios del Estado de Guanajuato

Líderes y prestadores del servicio de alquiler

Entre otros invitados que presenciaron el arranque de la nueva app para transporte de plataforma y taxis de Guanajuato.