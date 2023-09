El gobierno de Guanajuato entregó apoyos al campo y obras de infraestructura en el municipio de Salvatierra.

Libia Dennise García, secretaria de Desarrollo Social y Humano y Paulo Bañuelos, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, dieron los apoyos a nombre del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“A mí me gusta hablar del beneficio social que tienen obras como ésta; con esta calle lo que tenemos, pues es un lugar seguro para que nuestras familias transiten” Libia Dennise García. Secretaria de Desarrollo Social y Humano

Los funcionarios entregaron la calle Fray Andrés de San Miguel en San Antonio Eménguaro, donde los ciudadanos agradecieron la obra.

Esta obra tuvo una inversión de 2.5 millones de pesos y facilitará el acceso a sitios clave de la localidad como la iglesia, campo y escuelas.

Entrega de obras en Salvatierra (Especial )

Libia Denisse García: Trabajamos por la gente

El alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes, se dijo satisfecho de cumplirle a la gente. Mientras que Libia Dennise García recordó que el objetivo es “trabajar por la gente”.

“Mi compromiso era de trabajo, de trabajar y trabajar por Salvatierra y hoy me siento muy contento, me siento satisfecho con esta gran obra que pudimos hacer para todos ustedes; siempre he sido una persona de palabra y hoy el compromiso lo estamos cumpliendo con ustedes, pero sobre todo, con todo Salvatierra”, dijo el alcalde de Salvatierra.

Posteriormente acudieron a Las Canoas, para hacer la entrega del camino rehabilitado que conectará con otras comunidades.

Más tarde inauguraron la calle Margaritas, en la colonia División del Norte, la cual tuvo una inversión de 3.3 millones de pesos.

Finalmente se entregaron el Salvatierra fertilizantes y estufas ecológicas a 700 personas como parte del programa Mi Familia Productiva y Sustentable.

“Quiero agradecerles a las mujeres, a los hombres, gente buena del campo, gente trabajadora, gente luchona, en reconocimiento y respeto a ustedes, me quito el sombrero con las amigas y amigos del campo de Salvatierra”, dijo Paulo Bañuelos.