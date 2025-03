Tras el asesinato de Gail Castro, reviven el video de Markitos Toys en el que habló sobre la guerra del narcotráfico en Culiacán, Sinaloa: “hay que aguantar”, fueron parte de sus fuertes palabras.

El viernes 28 de marzo 2025, fue asesinado el hermano de Markitos Toys, Gail Castro, quien también era un creador de contenido; acorde con lo que se sabe, fue un ataque directo en un restaurante de Baja California.

Por otra parte, Gail Castro, al igual que sus hermanos y cuñada, fueron vinculados con el Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapitos y el Nini, presunto amigo de Markitos Toys.

Gail Castro: Recuerdan las palabras de Markitos Toys sobre la guerra del narcotráfico en Culiacán ante asesinato de su hermano

“Hay que aguantar” fue el mensaje de Markitos Toys en Navidad, en un intento de minimizar la violencia en Culiacán; en redes recuerdan sus palabras ante el asesinato de su hermano, Gail Castro.

Fue en sus historias de Instagram en diciembre 2024, en donde Markitos Toys dijo que “hay que aguantar” la guerra del narcotráfico en Culiacán debido a que es el dinero que se obtiene lo que hizo “el billete en la ciudad”.

Refirió a su vez el narcotráfico son los mejores clientes en Culiacán, que gracias a esas personas “se mueve la lana”, por lo que si bien, Markitos Toys declaró que se puede escuchar ignorante, pero “hay que aguantar”.

“¿Cómo no te cansabas cuando la cosa estaba bien?”, también preguntó Markitos Toys, quien dijo que no se pueden quejar ahora, ya que no tiene nada de malo el narcotráfico.

Igualmente, Markitos Toys dijo que “la cruda realidad” es la guerra que hay en Culiacán, que puede provocar la frustración pero solamente queda “echarle ganas”, por lo que hizo un llamado a que “no se quejen de la vida” porque es como la montaña rusa.

En ese momento, Markitos Toys dio a conocer que estaba en Madrid, España, por lo que fue criticado por quienes llamó “frustrados”, tras decir que extrañaba Culiacán.

Acorde con Markitos Toys, no tiene la culpa de que estos “frustrados” por falta de recursos no pueden salir de Culiacán y tengan que soportar la guerra del narcotráfico en la ciudad.

Markitos Toys: Ataque a casa de sus padres también es posterior a su frase “hay que aguantar”

De momento, Markitos Toys no se ha pronunciado sobre el asesinato de su hermano, Gail Castro, sin embargo, en redes recordaron sus palabras, así como los diferentes ataques en contra de su familia y amigos desde octubre 2024.

En 2023, Markitos Toys fue vinculado con el narcotráfico, aunque fue en diciembre de 2024 cuando se señaló que huyó de México por amenazas en su contra y regresó en febrero 2025, tal como compartió.

Sin embargo, en enero 2025, la casa de los padres de Markitos Toys fue rafagueada e incendiada, por un comando armado como se observa en un video que circula en redes, aunque ni él ni sus hermanos hablaron de ello.

Mientras que previo a sus declaraciones sobre la guerra del narcotráfico en Culiacán, también fueron incendiadas dos sucursales de Ranch Roll, la cadena de restaurantes que Markitos Toys administra con su otro hermano, Kevin Castro.