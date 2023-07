El Festival Internacional Cervantino 2023 anunció su programación para la edición 51 que se llevará a cabo del 13 al 29 de octubre en distintas sedes del estado de Guanajuato.

Para el Festival Internacional Cervantino 2023, el país y estado invitados son:

Estados Unidos

Sonora

Por lo cual, ambos se han encargado de generar un programa para distribuirlo durante los 17 días que durará ese importante evento cultural a nivel mundial.

Como es costumbre, la programación de teatro, ópera, música, danza, estará conformada por artistas de 31 países más.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, invitó a vivir este festival, luego de que el año anterior se llevara a cabo la esperada edición 50 con los invitados Corea del Sur y y Ciudad de México (CDMX).

“Les invito a que nos acompañen en el mes de octubre a vivir la magia y la experiencia Cervantina en un lugar único, como lo es Guanajuato. ¡Qué viva Guanajuato!, ¡qué viva Cervantes!, ¡qué viva la Fiesta del Espíritu” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Gobernador Guanajuato

Sonora presenta en el Festival Internacional Cervantino 2023 de Arturo Chacón a Caloncho

Arturo Chacón Cruz, tenor nacido en Ciudad Obregón, Sonora, participará como una de las apuestas principales del estado. Quien ha tenido relevante participación en La Scala de Milán y otras óperas mundiales, será parte de los festejos por el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez.

Maria Li, soprano; la Orquesta Filarmónica de Sonora; Caloncho; Antares Danza Contemporánea, son un poco de lo que ofrecerá esa entidad como estado invitado de honor.

Sonora en el Festival Internacional Cervantino (Especial )

Estados Unidos va de la música por parte de su Ejército hasta obras de Broadway

La banda de blues del ejército de Estados Unidos o ‘The U.S Army Blues’ será una de las apuestas principales; no obstante no se quedan atrás otras bandas como Arturo`Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra; La Santa Cecilia, banda méxico-americana que combina diversos géneros musicales.

Estados Unidos ofrecerá arte chicano, folclor hawaiano y una serie de imperdibles obras de Broadway. No se dejará de lado la cultura deportiva con ligas como la NFL o la NBA .

México y Estados Unidos una vez más descubrirán las raíces que los unen

En su mensaje, la secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Fraustro, destacó que se van a descubrir una vez más las raíces profundas que existen en entre México y Estados Unidos, país que por primera vez es invitado de honor.

“Las culturas están unidas independientemente de una frontera, hay expresiones culturales que a veces podríamos confundir si estamos en el norte de México o en el sur de Estados Unidos, porque son previas a las divisiones políticas y eso tiene que ponernos en claro la fuerza de las raíces culturales que hoy celebramos” Alejandra Fraustro. Secretario de Cultura

Alejandra Fraustro (Especial )

Festival Internacional Cervantino 2023 inicia una nueva etapa

Para Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la universidad de Guanajuato, inicia una nueva etapa con la edición 51 del Festival Internacional Cervantino, luego de celebrar el medio siglo en 2022.