El hecho ocurrió en Tijuana. La enfermera acababa de salir de trabajar y curó a una persona en su camino a casa.

México.- Una enfermera de Tijuana, Baja California, se hizo viral luego de ser fotografiada curando las heridas a una persona en situación de calle.

El suceso fue compartido en fotos vía Facebook, y ocurrió en la zona centro de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con testigos, la enfermera, que iba saliendo de trabajar, curó las heridas que ela persona presentaba en el pie.

Un usuario de la red social indicó que compró material a la mujer, para reponer lo que había gastado en la curación, pero ésta no lo aceptó y siguió su camino.

"Le pregunté si ocupaba algo más y apenada me dijo que no, la bendije, le di gracias por lo que hizo y me fui" Fher Ibarra. Testigo

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona en situación de calle. La enfermera fue identificada como Marycarmen Caro Gastelum.