Durante el paso de un tren, recuerda mantenerte seguro:

• Aléjate 10 metros de las vías.

• No arrojes objetos a la locomotora o carros, pueden golpearte de regreso.

• No tomes “selfies” en las vías.

• No te pares sobre las vías.

¡Cuida tu vida!

#VesVíasPiensaEnTren pic.twitter.com/esb0PDbthJ