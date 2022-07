Policías del Estado de México agredieron a un conductor por traer placas de Guanajuato; exhibió un video difundido en redes sociales.

Los hechos se registraron frente a la Plaza Satélite en Naucalpan, Estado de México, donde un policía de tránsito del Estado de México, golpeó al conductor que manejaba un vehículo con placas de Guanajuato.

El conductor, quien iba acompañado por otro hombre, venía de Guanajuato para arribar a la CDMX, y fue obligado por los policías de tránsito a salir de los carriles centrales de Periférico Norte para orillarse.

El video que circula en redes sociales dura casi 2 minutos; fue grabado por el mismo conductor y publicado el día de ayer, 20 de julio.

En dicho video se observa cómo los tres policías de tránsito del Estado de México detuvieron al conductor proveniente de Guanajuato.

Asimismo se escucha que el conductor indicaba a los policías de tránsito que poseía su engomado, pero también advierte que otro de los policías intentó quitarle su celular al percatarse que estaba grabando.

“Hey oficial, ¿por qué me quiere arrancar mi teléfono?”, cuestionó el conductor, a lo que el policía respondió que “porque no tienen la facultad (de grabar)”.

Por otra parte, el primer policía de tránsito que solicitaba el engomado, le explicó al conductor y a su acompañante que sólo estaban “llenando las disposiciones como de costumbre, porque vienen de otro estado”.

También es perceptible que mientras el conductor se enfrentaba a los policías del Estado de México, su acompañante se comunicaba por teléfono con alguna línea de asesoría para denunciar el abuso de las autoridades.

Posteriormente, el conductor denunció en su video que los policías de tránsito procedieron a grabar con sus celulares tanto a su vehículo como a ellos mismos.

“Este oficial que está aquí me está grabando”, mientras que su acompañante dijo “nos están grabando y quieren a fuerzas agredirnos”.

Ya al final del video, se escucha cómo dos de los policías de tránsito del Estado de México comenzaron a agredir con palabras al conductor, para luego abrir por la fuerza la puerta del vehículo y golpearlos .

De acuerdo con El Universal, el conductor dijo en entrevista que los policías de tránsito del Estado de México habrían querido extorsionarlo.

Esto porque explicó que los tres policías querían infraccionarlo, sin embargo, su acompañante se comunicó con ‘Multa segura’ donde les explicaron que los policías no podían multarlos.

Por esta razón, el conductor del vehículo con placas de Guanajuato comenzó a grabar con su teléfono todo lo acontecido y registrado en el video anterior, para denunciar el comportamiento de los policías.

“No es la primera vez que me extorsionan en el Estado de México, donde es un terror transitar desde Cuautitlán Izcalli hasta Naucalpan, por lo que empecé a grabar mientras mi compañero llamaba por teléfono a “Multa segura”, donde me indicaron que los agentes de tránsito no podían infraccionarme”.

Conductor agredido por policías