El niño cuyos padres golpearon a maestra de un kínder de Cuautitlán Izcalli, ya se encuentra bajo resguardo del DIF del Estado de México.

El pasado 17 de julio, una maestra del kínder ‘Frida Kahlo’, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, fue agredida a golpes y amenazada de muerte por una pareja, padres de un menor de edad.

Esto porque presuntamente los padres alegaron que la maestra ejerció maltrato infantil contra su hijo.

A un día de lo sucedido, la pareja fue presentada ante las autoridades de Cuautitlán Izcalli para rendir su declaración, mientras que el niño se encuentra bajo resguardo del DIF estatal.

Los padres del menor de edad fueron identificados como:

Jesús Adid “N”

Laura “N”

DIF del Estado de México resguarda a niño involucrado en golpiza a maestra de Cuautitlán Izcalli

Ayer, 18 de julio, los padres del niño fueron trasladados al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, en donde rindieron su declaración de manera voluntaria y posteriormente fueron retenidos.

Sin embargo, las autoridades del Estado de México mantienen las investigaciones y buscan levantar una orden de aprehensión en su contra por los posibles delitos de:

amenazas

portación de arma de fuego

tentativa de homicidio

Derivado de esto, el niño estudiante del kínder e hijo de los agresores, fue resguardado por autoridades del DIF Estatal, quienes indagarán el núcleo familiar y las condiciones bajo las que vive el menor de edad.

Maestra golpeada por padres de familia declara que niño se reía mientras era agredida

La maestra que fue golpeada por los dos padres de familia, declaró en entrevista que mientras ésta era jaloneada y golpeada por la mujer, el niño se reía.

Esto puede constatarse en el video que circula en redes sociales que captó el momento de la agresión, pues el niño, acompañado de su padre, se acerca a la escena y dice “ella es la mala”, haciendo referencia a la maestra; luego se ríe.

“(La mujer) empezó a agredirme, me pegó, me jaloneó por todo el patio, el niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá”, dijo la maestra.

En su relato, la maestra, que en realidad era suplente en dicho kínder, narró cómo el padre la amenazó de muerte a ella y a la cocinera de la escuela, a quien incluso amagó con una pistola.

Además de que los padres obligaron a la maestra a arrodillarse ante el niño para que éste le pidiera perdón por el supuesto maltrato infantil que ejerció contra él.

Maestra agredida en Cuautitlán denuncia: “El niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá me hicieron pedirle perdón de rodillas a su hijo”. pic.twitter.com/GwvCRWxlq0 — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) July 18, 2023

¿Qué pasó en kínder de Cuautitlán Izcalli? Maestra es acusada de maltrato infantil y es golpeada por padres

De acuerdo con la información que se ha revelado del caso, los padres alegaron que el niño presentó una quemadura en su cuerpo y acusaron a la maestra responsable de él de haberlo maltratado.

Ante esto, los padres acudieron al kínder para encarar a la maestra encargada del grupo; no obstante, ésta no se encontraba en la escuela sino una maestra suplente.

Los padres de familia, sin tener conocimiento de esto, golpearon y amenazaron de muerte a la maestra, advirtiéndole que se había metido con quien no debía.

“Y háblale a quien quieras”, dice padre de menor a maestra, tras agredirla.



Ocurrió en la escuela Frida Kahlo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde los padres de un menor, ingresaron al plantel y frente a él golpearon a la docente, quien además aseguró que el sujeto… pic.twitter.com/7NUUVz95m7 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 18, 2023

Con información de N+.