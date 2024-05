Autoridades del Estado de México detuvieron a uno de los ladrones que robaron sus mochilas a dos estudiantes durante un asalto a mano armada en una combi en Naucalpan.

La detención del ladrón, identificado como Diego N, fue compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dependencia que también indicó la recuperación de las mochilas y útiles escolares de las víctimas del robo.

El martes 28 de mayo a las 14:11 pm fueron asaltados dos estudiantes junto a otras personas que se encontraban al interior de la combi, la cual transitaba por Boulevard Luis Donaldo Colosio, en Naucalpan.

El asalto fue perpetrado en el marco de un clima de violencia en el territorio mexicano, donde el Estado de México es señalado entre las 5 entidades más peligrosas del país, según el SESNSP.

Detienen a ladrón que robo mochilas a estudiantes en Naucalpan

La Fiscalía del Estado de México informó la detención de Diego N, presunto ladrón que robó a estudiantes el pasado 28 de mayo en una unidad de transporte público, en el municipio de Naucalpan.

Él y otros dos sujetos, a través del uso de medios violentos, arrebataron las mochilas con útiles escolares a los estudiantes , además de otras pertenencias a los pasajeros de la combi señalada.

La situación fue captada en videocámaras de vigilancia de la unidad de transporte público, y posteriormente se difundió en redes sociales y medios de comunicación hasta llegar a las autoridades.

Ante ello, el Ministerio Público inició una investigación de oficio que permitió la detención de uno de los ladrones y la recuperación de “los objetos del delito”, se indicó en el comunicado.

Igualmente, se informó que durante la acción operativa se aseguró una camioneta Ford tipo Windstar color blanca, “en la que presuntamente este sujeto huyó con dos individuos más luego del evento”.

Los útiles y las mochilas robadas fueron regresadas a las estudiantes agraviadas, según señaló y mostró en videos e imágenes la Fiscalía mexiquense.

“Elementos de la Fiscalía del Estado de México devolvieron útiles escolares, mochila y objetos personales recuperados que fueron desapoderados con violencia a una estudiante cuando viajaba a bordo de una unidad de transporte público en Naucalpan”. Fiscalía del Estado de México

VIDEO: Estudiantes piden a ladrones que regresen sus útiles escolares en asalto a combi

En redes sociales circula el video en donde se observa el asalto que sufrió una combi cuando transitaba con pasaje en Boulervard Luis Donaldo Colosio, en Naucalpan.

La grabación exhibe que pasadas las 14:00 horas del 28 de mayo, tres sujetos que fingieron ser pasajeros del transporte público, asaltan a quienes se encuentran a bordo de éste.

Uno de ellos, quien vestía con playera color gris y ahora identificado como Diego N, sacó un arma de fuego de la mochila que traía y amagó a los pasajeros para que entregaran sus pertenencias.

Otros dos hombres, uno con sudadera gris que cubría su cabeza y el segundo con una sudadera color negro, de tez morena, comienzan a quitar sus pertenencias a los pasajeros.

El segundo sujeto, quien portaba una sudadera negra, jaló la mochila de una estudiante, quien ya le había entregado su celular y con suplicas trata de evitar que le quiten sus útiles escolares.

“No, mi mochila no, te doy mi monedero”, le dice al asaltante, quien se niega y jala la mochila, aunque la menor le vuelve a indicar que en ella están sus apuntes escolares , sin embargo a él no le importó.

Lo mismo ocurre con una segunda estudiante, quien le pide “por favor, por favor” que no se lleve su mochila, pues en ella “están sus libros”, si quieres llévate la mochila, pero regrésame los libros por favor , se escucha decir a la estudiante.

Una tercer mochila había sido retirada de su dueño, un joven estudiante, sin embargo, el tercer asaltante, quien se cubría la cabeza, decide quitarle la mochila a su cómplice y regresársela al joven.

Luego del asalto, los 3 ladrones bajan de la combi y huyen de la zona , dejando a las estudiantes sin sus mochilas y a otros más, entre ellos una señora, sin sus bolsas y otras pertenencias.

“¡Déme mi monedero por favor!”, es la súplica de una mujer a sujetos que se hicieron pasar pot pasajeros para asaltar a mano armada a los usuarios de un transporte público en el Blvd. Luis Donaldo Colosio, en #Naucalpan. #SiLosReconocesDenúncialos #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/McSfMBQ52l — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 29, 2024