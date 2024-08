El Estado de México ya comenzó con el proceso de reemplacar los autos pero, ¿de cuánto es el monto de la multa por no cumplir? Te decimos.

Desde el pasado 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2024, el gobierno mexiquense comenzó con el programa de Reemplacamiento Edomex 2024.

Así, todos los propietarios de vehículos con placas de circulación expedidas durante el 2019 , deberán realizar el trámite de renovación de placas.

Entonces, ¿cuál es el monto de la multa por no reemplacar en el Estado de México? Te decimos.

¿Quiénes deben reemplacar en Estado de México?

Antes de decirte de cuánto es la multa por no reemplacar tu vehículo en el Estado de México, te indicamos quiénes son aquellos o aquellas que deben realizar este trámite.

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024, el Gobierno del Estado de México realizará el cambio de placas que fueron emitidas en 2019 y en años anteriores.

Este programa se realiza con el fin de actualizar el registro e identificación de los vehículos que circulan en el Estado de México.

Ello debido a que las placas en la entidad mexiquense tienen una vigencia de 5 años a partir de su expedición.

Quienes deben reemplacar en el Estado de México son:

Vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2019. Vehículos con placas 2018 o anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2023 o años anteriores.

Reemplacar Estado de México (Gobierno del Estado de México)

Este es el monto de la multa por no reemplacar en Estado de México

Una vez que hayas verificado la vigencia de tus placas en el Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, podrás saber si te toca reemplacar o no.

Si no has realizado este trámite o no lo hiciste en años anteriores, podrías enfrentarte a consecuencias como:

Ser acreedor de multas de tránsito y administrativas

Que te retiren las placas de circulación y remitan tu vehículo al depósito más cercano

Una sanción de 20 UMAs

No poder verificar tu vehículo

No poder acceder al subsidio de tenencia

Es decir, por no reemplacar en Estado de México, podrías hacerte acreedor a una multa de 20 UMAs, que equivale a un monto de 2,171 pesos en 2024.

Además, te decimos cuál es el costo por reemplacar tu vehículo en la entidad mexiquense:

Para autos: 1,014 pesos

Unidades de carga: 2,118 pesos

Motocicletas: 755 pesos

Para realizar el reemplacamiento, solo necesitas estos documentos:

Identificación oficial vigente del dueño de vehículo

Factura y/o documento que acredite la propiedad del auto

Placas anteriores