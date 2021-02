El diputado Sergio Augusto López realizó comentarios machistas para criminalizar el aborto durante la sesión del Congreso de Aguascalientes.

Sergio Augusto López, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hizo una señal obscena con la mano para argumentar que las mujeres no deben abortar, durante la sesión del Congreso de Aguascalientes de este 12 de febrero, donde se aprobó la Ley contra la legalización del aborto.

A través de Twitter, Martha Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano, señaló que la acción contra el aborto del diputado local es “aberrante” y utilizó el hashtag #NingúnAgresorEnElPoder.

"El nivel de tipejos que los partidos llevan como diputados es aberrante. Este, Sergio Augusto López del Congreso de Aguascalientes, utiliza una seña obscena que significa violación, para decir que las mujeres no deben abortar pues no es su cuerpo" Martha Tagle

Diputado de Aguascalientes critica el aborto con analogía obsena

Durante la sesión, el diputado Sergio Augusto López realizó una analogía para decir que “el bebé no es de la mujer, es una vida” y relató una situación donde dos campesinos se pelaban por las sandias que tenían cada uno en su parcela.

"Al primero, al que era origen de las guías de las sandías, le dijo: ‘Usted hágase a un lado’. Va con su compañero y le dijo: ‘¿Qué ves aquí?’, y el compañero le dijo: ‘Pues una mano’, ‘¡muy bien!’; dijo: ‘¿Y ahora?’ , ‘pues una seña muy obscena’, ‘¡perfecto!’; ‘¿este dedo que está aquí de quién es?’, dijo; ‘pues es tuyo filósofo’ ‘¿Y si te lo meto hasta adentro en esa parte que empieza con C y termina con O, y no es el codo, ¿de quién sigue siendo el dedo?’, dice: ‘pues suyo’. ‘¿¡Verdad que ya no es tuyo!?’. Lo mismo pasa con este tema: El niño, el bebé, no es de la mujer, en una vida, es una vida” Diputado Sergio Augusto López

Aguascalientes aprueba ley criminalizante del aborto

Este 12 de febrero, el Congreso de Aguascalientes aprobó las reformas a la Constitución local para prohibir la legalización del aborto, con 18 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Con las modificaciones se reconoce del derecho a la vida desde la concepción y sus derechos jurídicos.

Durante la sesión, también alertaron que la ley contra el aborto era criminalizante para las mujeres, el diputado Cuitláhuac Cardona dijo que la iniciativa pretende coartar la libertad desde un “criterio moral”.

“El propósito final de esta iniciativa consiste en criminalizar a las mujeres, de aprobarse esta propuesta muchas mujeres terminaran frente a las rejas con en Guanajuato, por no haber recibido atención medica oportuna” Diputado Cuitláhuac Cardona

Por su parte, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes señaló que es una reforma que "protege la vida desde la concepción", criminalizando el aborto en Aguascalientes, por ello es inconstitucional a nivel federal.