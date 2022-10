Este 11 de octubre detuvieron a 3 médicos por el caso de Camila, una niña de 3 años de edad que murió “dos veces” en San Luis Potosí.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí informó que fueron detenidos tres médicos relacionados con el caso de Camila, una niña que falleció en el hospital básico comunitario del municipio de Salinas.

Los tres médicos, dos mujeres y un hombre, fueron detenidos por probables negligencias y omisiones al atender a la menor.

De acuerdo con la Fiscalía de San Luis Potosí, tras las investigaciones se consiguieron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio realizado en comisión por omisión.

Esto contra los médicos que atendieron a Camila en el Hospital Comunitario:

Con los datos de prueba que integró el Ministerio Público se judicializó la carpeta de investigación y se obtuvieron las órdenes de detención que ejecutó la Policía de Investigación (PDI), dos de ellos en San Luis Potosí y otro más en Zacatecas.

Los 3 médicos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de La Pila, para el inicio de su proceso legal, a través de la audiencia inicial.

El pasado 17 de agosto de 2022, la mamá de Camila llevó a la niña al Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo porque empezó a sentirse mal; presentó dolores estomacales, fiebre y vómitos.

Según el testimonio, en el hospital le pusieron toallas mojadas para bajarle la fiebre, unos supositorios y después la entregaron diciendo que ya estaba bien: “me le recetaron dos sobres de suero y 30 gotitas de paracetamol”, dijo su mamá.

Sin embargo, pese a esto, Camila no mejoró y la llevaron con un médico particular, quien les recomendó llevarla a Urgencias en el Hospital Comunitario, donde la declararon muerta.

“Me la ingresan de vuelta en el hospital. Diez minutos después la tenían sin nada y desconectada, no le hicieron electrocardiograma. Yo llego y agarro a mi bebé, todavía me abraza, sentí las fuerzas de mi niña, me la quitan y me dicen: ya déjala descansar en paz”.

Mamá de Camila