Presenta gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Programa “Impulso Económico ante contingencia del Covid-19”

Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, presentó el Programa “Impulso Económico ante contingencia del coronavirus COVID-19”, con la suma de esfuerzos de su administración estatal y del sector privado, que juntos, invertirán más de 800 millones de pesos para dar impulso social y económico frente a la pandemia.

Como parte de estas acciones, anunció el mandatario la prórroga para el pago del Impuesto Sobre Nómina, apoyo a trabajadores independientes con el Programa Especial de Empleo Temporal, el Programa Innovador de Créditos para emprendedores, MIPYMES y grandes empresas, Programa Reembolso de Intereses, así como, una prórroga de pago a los estudiantes que cuentan con Créditos de Educafin.

“Quiero informarles que es muy importante agradecer y reconocer el espíritu solidario de las y los empresarios de Guanajuato, quienes una vez más demuestran con hechos, su apoyo a nuestro estado, ya que los recursos serán provenientes del .3% del impuesto sobre nóminas del 2019 y 2020 que será de hasta 800 millones de pesos” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

El mandatario explicó que este programa está orientado a proteger a los trabajadores y sus empleos y que estas medidas se aplicarán para apoyar a los que menos tienen.

“Los guanajuatenses estamos unidos y somos solidarios en estos momentos de emergencia, puedo asegurarles que el Gobierno del Estado está actuando con responsabilidad ante este reto que nos afecta a todos como mexicanos, Guanajuato, ha demostrado siempre que lo mejor está en nuestra gente” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

El jefe del Ejecutivo informó que están a disposición de los guanajuatenses los sitios web y teléfonos de atención de la Secretaría de Desarrollo Económico, los Fondos Guanajuato y de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, para todos los interesados.

“Por eso, les digo hoy a las y los comerciantes, empresarios medianos y grandes, jóvenes emprendedores, microempresarios, empleados de todos los sectores y trabajadores de servicios: cuentan con todo mi compromiso y el del Gobierno del Estado; no los dejaremos solos” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Asimismo, dijo que en los próximos días se anunciarán las reglas de operación para acceder a estos apoyos.

“La Administración Estatal es un gobierno que escucha, y ya se instruyó a la Secretaría de Finanzas para implementar una prórroga para el pago correspondiente a los 2 meses siguientes del Impuesto Sobre Nómina, para ser cubiertos, sin ningún recargo, a partir de julio” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Estas medidas, aseguró facilitarán a las empresas utilizar los recursos para mantener los empleos, en beneficio de las y los trabajadores guanajuatenses.

“Quiero dirigirme a ti, que te preocupas todos los días, porque si no sales a la calle, no hay ingresos, a ti, que el día de trabajo es el que da el día de alimento a tu familia, a ti, que batallas todos los días para que el dinero te alcance, no para lujos, sino para las necesidades de tus hijas y de tus hijos, a ti, que apenas alcanzas a cubrir las cuentas de hoy, sé muy bien que tú, no puedes quedarte sin ingresos un solo día, porque un día es mucho tiempo” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

También destacó que con el Programa de Especial de Empleo Temporal, se apoyará a la economía de las familias guanajuatenses.

“Este apoyo es para que cuenten con la liquidez para mantener los empleos y la compra de mercancías También quiero dirigirme a ti que tienes un pequeño negocio familiar, sé que lo más importante es la venta del día para que puedas abrir al día siguiente. Me queda claro que las jornadas son duras y sin descanso para atender a tu clientela” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

El gobernador recordó que para la atención de las MIPYMES y negocios familiares, el Gobierno del estado dispone del Programa Innovador de Créditos, para apoyar en el pago de nóminas o para surtir la mercancía, esto a través de Fondos Guanajuato y con el apoyo a proyectos productivos.

“Los empresarios se esfuerzan todos los días por mantener los empleos en su fábrica o en su negocio, sé muy bien el gran esfuerzo que hacen en beneficio de los trabajadores, entiendo también, que en este momento están preocupados por esta contingencia que afecta la economía, quiero decirte que no estás solo” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Dijo que hay dos preocupaciones fundamentales en su administración, que son las de cuidar de la salud y también la economía de los guanajuatenses, y que por ello, a través de Fondos Guanajuato y de la Secretaría de Desarrollo Económico, se ofrecerán créditos accesibles a los empresarios con el Programa Reembolso de Intereses.

El gobernador hizo un llamado a todos a todos trabajar juntos, sociedad y gobierno, para enfrentar con determinación, energía y talento, esta pandemia.

“En Guanajuato Sí nos preparamos y Unidos Somos Grandeza”, puntualizó el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.