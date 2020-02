Denuncian fraude con cabezas de ganado en frontera sur del país

Cientos de cabezas de ganado de centroamérica ingresan de manera ilegal al territorio mexicano cada año.



Cientos de cabezas de ganado de Centroamérica ingresan de manera ilegal a territorio mexicano. Los traficantes de animales obtienen en el mercado negro los “aretes”, que son etiquetas de identificación individual para evitar el contrabando.

En investigación, el noticiero “En Punto” constató el cruce de ganado en un punto de verificación ubicado en la carretera federal de Catazajá, Chiapas a Macuspana, Tabasco.

Domitila Damas, pequeña productora de ganado del ejido Tomás Garrido, en el municipio de Palenque, Chiapas, denunció que le cometieron fraude.

Desde septiembre del año pasado, usaron la información de su rancho, llamado Unidad de Producción pecuaria, para obtener de manera ilegal las etiquetas conocidas como “aretes”, del sistema nacional de identificación de ganado, SINIIGA.

Domitila Damas, Pequeña productora ganadera, Palenque, Chiapas (03:05:12) Fui a las oficinas de SINIGA para solicitar mis aretes//Me dicen que no puedo solicitar aretes porque ya había retirado aretes… (03:06:15) Aquí me falsificaron tanto mi firma, donde yo recibí esos aretes y mire la fecha: Me sacaron en total: 679 aretes en menos de dos meses.

Desde el sexenio pasado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería inició la distribución gratuita de estos identificadores, a fin de combatir el abigeato y el contrabando.

Su distribución y venta está concesionada a la Confederación nacional de Organizaciones Ganaderas. La Secretaría de Agricultura les entrega en 6 pesos el arete. A su vez, la Confederación los ofrece en 16 pesos a las uniones ganaderas regionales del país y estos las venden a productores en 50 pesos.

Productores pecuarios de Palenque denuncian que en las uniones ganaderas regionales y locales existe un mercado negro de aretes de identificación que venden entre 300 y 500 pesos cada uno a los traficantes de ganado que ingresa de Guatemala.

El contrabando de ganado se hace a través de cruces informales en la frontera de Guatemala con Tabasco y Chiapas. Uno de esos puntos se ubica en el municipio chiapaneco de Benemérito de las Américas. Se supone que el ganado debe pasar por una caseta zoosanitaria, aunque esta se encuentra abandonada.