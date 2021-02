Coronavirus: Muertos por Covid-19 saturan los panteones en Hidalgo

En el municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, están exhumando a los antiguos difuntos para dar espacio a quienes mueren por el coronavirus

Las consecuencias del aumento en los contagios por Covid-19 no son sólo hospitales saturados, también hay panteones rebasados. En el municipio de Tlaxcoapan, en Hidalgo, están exhumando a los antiguos difuntos para dar espacio a quienes mueren por el coronavirus.

En entrevista con el noticiero ‘En punto’, de Televisa, Irisol Acosta contó que 20 personas de su familia se infectaron de Covid-19 y varias han muerto.

A su madre, recientemente fallecida, tuvieron que sepultarla en la misma fosa donde estaban sus tres abuelos y dos hermanos. Para hacerlo, exhumaron a tres de ellos y los volvieron a sepultar en bolsas .

“Sacaron unas cajas completas, las cajas, porque los difuntos ya no, ya eran los restos. Prácticamente no nos dio tiempo de ponerle algo porque no teníamos a todos mis familiares, la mayoría estaban enfermos” Irisol Acosta, familiar de fallecidos por Covid-19

Así, en una fosa de tres metros de profundidad, hecha originalmente para un solo ataúd, terminaron enterradas seis personas .

“Tenemos que sacar a los muertos y ponerlos a un lado para enterrar a otros”



Liborio Pedraza, delegado de la localidad de Teltipán, en el municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, describió a ‘En punto’ uno de los peores escenarios de la pandemia de coronavirus:

“Tenemos que estar con el panteonero, abriendo la fosa y decimos, ‘ay, Dios mío, qué es lo que nos está pasando, tenemos que estar sacando los difuntos y ponerlos a un lado porque ya tiene que estar el otro… Es una cosa muy terrible” Liborio Pedraza, delegado de Teltipán, Hidalgo

Ante la falta de espacio en el panteón de Teltipán, los habitantes deben decidir qué familiares desenterrar para inhumar a un difunto reciente.

“Ya no hay espacio, ya lo único que estamos haciendo es vaciarlos, si ya tienen unos siete, seis años, los estamos sacando”

Liborio Pedraza, delegado de Teltipán, Hidalgo

Antes de la pandemia se enterraban 3 personas al mes, ahora son 20

Según datos del Registro Civil Municipal, en esta comunidad, antes de la pandemia sepultaban cerca de tres personas al mes, ahora son hasta 20 .

“Hoy tenemos que buscar quién nos puede dar el permiso de vaciar y poder en ese espacio sepultar a nuestro familiar” Jaime Pérez, presidente municipal de Tlaxcoapan, Hidalgo

En el municipio de Tlaxcoapan son cuatro los panteones saturados. El 17 de enero del año pasado, la entonces subsecretaria de Gobernación, ahora directora del Banco del Bienestar, Diana Álvarez, presentó al Presidente de la República un proyecto para adquirir terrenos para dos nuevos panteones en Tlaxcoapan, ya que el de Teltipán y el de la cabecera municipal se llenaron tras sepultar a 51 víctimas de la explosión de una toma clandestina en Tlalhuelilpan .

“Ya se llevaron todo el expediente técnico, no nos han dado respuesta. Ya nosotros como autoridades, ya no le puedo brindar nada a mi pueblo porque no tenemos espacio”. Liborio Pedraza, delegado de Teltipán, Hidalgo

Desde que empezó la pandemia hasta ahora, en la cabecera municipal de Tlaxcoapan han muerto 144 personas . En años anteriores el promedio era de 60, en el panteón tuvieron que habilitar los pasillos para sepultar más difuntos.

“Hace año y tres meses era algo normal se enterraban uno, dos, tres personas a la semana, ahorita ha habido ocasiones que se han enterrado hasta cinco personas en un solo día” Andrés Ruíz, panteonero

Con información de 'En Punto'