El domingo 4 de junio se eligió gobernador y a los nuevos diputados de Coahuila, y aunque Kenia Os no estaba postulada, recibió un voto.

En redes sociales han circulado un par de fotografías que muestran a un joven sosteniendo dos boletas electorales con la leyenda “Kenia Os tu patrona”.

Este acto ha desatado una ola de críticas y malos comentarios que se dejaron venir sobre el joven fan, quién incluso, ha sido publicado en la página “prófugos del ácido fólico”.

Un fan de Kenia Os creyó que era buena idea utilizar su voto en favor de la cantante detrás del éxito “Malas decisiones” y “Rumores”.

Y es que el joven no sólo utilizó su boleta electoral de las Diputaciones Locales para escribir “Kenia Os”, sino que también rayó la boleta de Gobernatura con la frase “Kenia Os, tu patrona”.

Su peculiar muestra de afecto hacia la cantante, significó la anulación de su voto hacia los candidatos:

Este fan, identificado como Sergio , tomó “malas decisiones” al anular su voto y publicarlo en redes, pues ahora ha sido objeto de criticas.

Usuarios en redes sociales se han pronunciado en contra del joven que votó por Kenia Os, pues con este acto, sólo “desperdició” un importante voto.

La página satírica llamada “Prófugos del Ácido Fólico” en Twitter, compartió un post con estas imágenes bajo la descripción “ Viva la democracia (todo sea por ser viral).

Algunos de los comentarios que se pueden leer en dicho post, son:

“Neta la gente no entiende que el voto no solo es un derecho, sino un privilegio, no tienen idea de cuántas personas se rajaron el lomo para que tuviéramos la posibilidad de elegir a los que manejan el gobierno y se ponen a hacer esto”

Usuario