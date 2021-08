Vacunación en Chiapas avanza; Rutilio Escandón pide protegerse de variante delta

México.- El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, informó que la vacunación en la entidad está avanzando.

No obstante, llamó a los ciudadanos a protegerse de la variante delta de coronavirus ante su mayor capacidad de infección.

Variante delta es 10 veces más contagiosa

Rutilio Escandón manifestó que no hay que confiarse porque además de ponerse la vacuna es mejor no exponerse para no exponer a otros.

“Avanza la vacunación para las ciudadanas y ciudadanos de nuestro territorio. La vacuna protege la salud y la vida de las personas, sin embargo, lo más importante es que no te enfermes, que te cuides, de esa manera te proteges y nos cuidamos todos... esta enfermedad es altamente infecciosa, muy peligrosa. El Covid-19 en esta nueva cepa delta es 10 veces más contagiosa” Rutilio Escandón. Gobernador de Chiapas

Rutilio Escandón pide continuar con medidas sanitarias

Es por ello que recomendó seguir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas , sana distancia, lavado constante de manos, entre otras.

Rutilio Escandón resaltó el trabajo de científicos y científicas quienes han insistido en las medidas para evitar los contagios.