El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para atender la presencia de grupos delictivos, como el Cártel de Sinaloa, en la frontera de Chiapas.

En la conferencia mañanera de hoy 25 de septiembre, AMLO respondió a la polémica surgida por un video que registró la llegada de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa a una comunidad de Frontera Comalapa. En las imágenes los presuntos sicarios son recibidos con aplausos y porras por parte de ciudadanos.

Según reportes extraoficiales, el “desfile” del Cártel de Sinaloa formó parte de la disputa que se vive en la región con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que habría sido responsable del secuestro y asesinato de la profesora Berni Flor y de bloqueos carreteros en la región.

AMLO señaló que, efectivamente, existe presencia de grupos delictivos en la frontera Comalapa en Chiapas, así como en Motozintla, Huiztla y más territorios que están en los límites con Guatemala.

El presidente de México refirió que el Cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos se disputan la zona “para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica, para tener control de ese territorio”.

Además, con respecto al video en donde ciudadanos reciben a los miembros del Cártel de Sinaloa con aplausos y porras, AMLO dijo que sí puede tratarse de una base de apoyo a los grupos delictivos , las cuales no solo existen en Chiapas, sino en otras regiones del país.

No obstante, señaló que ya se está atendiento el asunto y que ya ordenó que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que seguirá ordenando la atención a las personas de la zona.

Asimismo, AMLO indicó que las bases de apoyo a los grupos delictivos se dan porque “les entregan despensas o por miedo porque los amenazan”; sin embargo, dijo que no se trata de un asunto general, sino que es limitado a algunas regiones.

Añadió que esa situación ya se está atendiendo, no solo con la presencia de la Guardia Nacional, sino que con la aplicación de programas del Bienestar, pues Chiapas es la entidad que más apoyos de este tipo recibe.

Por ello, el presidente también hizo un llamado a las y los mexicanos que habitan los límites de Chiapas y que apoyan a la Cuarta Tranformación (4T) para que no caigan en “actos ilegales, no se dejen someter ni enganchar por los grupos delictivos”.

Además, AMLO comentó que se está trabajando en regresar la luz a los poblados en donde los mismos cárteles de drogas la quitaron, y que se enviaron más elementos de la Guardia Nacional para que los delincuentes no nieguen el acceso al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“El llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes. Y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ordenando, también estos delincuentes que son muy buenos para la propaganda cortaron la luz en algunos lugares y no han permitido que entren trabajadores de la CFE a restablecer el servicio, primero vamos a comenzar con eso, darle seguridad a los trabajadores para que se reinstale la luz en beneficio dela gente”

AMLO