Un grupo integrado por 6 agentes de la Guardia Nacional fueron retenidos por pobladores en el municipio de Oxchuc, Chiapas.

El viernes 20 de octubre, habitantes de la comunidad Mesbiljá advirtieron que no dejarán en libertad a los 6 elementos de la Guardia Nacional retenidos; exigen 15 millones de pesos para su rescate.

Los hechos ocurrieron cuando los efectivos realizaban un recorrido entre los límites de Oxchuc y Ocosingo en el estado de Chiapas.

Los elementos de la institución de seguridad pública aún se encuentran retenidos en la Asamblea de la comunidad de Mesbiljá, Chiapas.

Habitantes del municipio de Oxchuc indicaron que no dejarán libres a los 6 elementos de la Guardia Nacional hasta llegar a un acuerdo con las autoridades estatales.

Los pobladores de la comunidad de Oxchuc están exigiendo 15 millones de pesos a las autoridades para dejar en libertad a los 6 agentes de la Guardia Nacional que fueron retenidos.

Asimismo reclaman la destitución del concejal Luis Santiz, pues aseguran que se están dando recursos para contratar “sicarios” que asesinan a la población de la comunidad.

Lo anterior fue revelado a través de un video difundido en redes sociales en el que obligan a los uniformados a dar lectura de un comunicado con sus peticiones; dicho documento está dirigido al subsecretario de Gobierno del estado de Chiapas, Jorge Cruz Pineda.

A través de un video difundido en redes sociales, los elementos de la Guardia Nacional retenidos en Chiapas aseguraron que se encuentran a salvo.

“Nos encontramos sanos, no ha habido ninguna agresión de parte del personal de la Guardia Nacional hacia la comunidad, ni de la comunidad a nosotros”, indicó el integrante de la Guardia Nacional.

Los elementos retenidos señalaron que buscan entablar una mesa de diálogo para dar solución al conflicto.

El agente de la Guardia Nacional enfatizó que está imposibilitado para tomar alguna decisión, al mismo tiempo que se comprometió a que no existirá ningún tipo de agresión contra la comunidad.

“No tengo la capacidad de elección; no puedo tomar decisiones a voz propia, necesitamos que esto no escale a un escenario que no queremos”

Agente de la Guardia Nacional retenido en Chiapas