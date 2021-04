En el primer debate entre aspirantes al gobierno de Querétaro, Celia Maya, candidata de Morena, insistió en su propuesta de construir un Metro

México.- Celia Maya García, candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, prometió la construcción de un Metro en la zona metropolitana de la entidad.

Este 29 de abril, durante el debate entre los y las candidatas a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, reiteró su propuesta.

“Mi propuesta en la zona metropolitana es el Metro” Celia Maya García

En debate, Celia Maya García propone Metro y la critican

En el debate, Celia Maya García, candidata de Morena, fue cuestionada acerca de su propuesta de un Metro para el transporte público en la entidad.

Un moderador le planteó que en el estado de Querétaro sólo 50 por ciento de la población cuenta con un auto propio, la mitad usa el transporte público y los costos son elevados.

Celia MayaGarcía dijo que revisaría todas las instancias de transporte, porque hay muchas quejas en el sector, además de instaurar la creación del Metro.

Por su parte, Raquel Ruiz de Santiago, candidata del PRD , propuso hablar con los concesionaros del transporte para que modifiquen su infraestructura y criticó la propuesta del Metro.

“No se trata de dar promesas engañosas en lo que es transporte gratuito o construir un Metro, simplemente de voluntad” Raquel Ruiz de Santiago

Por propuesta, llaman populista a Celia Maya García

Katia Reséndiz Jaime, candidata del PVEM , criticó la propuesta de la candidata Celia Maya García y propuso quitarles el negocio a los concesionarios.

“Candidata de Morena, ya hizo cuentas en su propuesta de movilidad que cada km cuesta 8 mil millones de pesos” Katia Reséndiz Jaime,

Por su parte, Beatriz León Sotelo, candidata de Movimiento Ciudadano, también se unió a las críticas de la propuesta de Celia Maya García y la llamó populista.

“¿El tren? has cuentas Celia, ya ven porque es importante saber de administración. No es lo mismo juzgar que administrar, hay que ser congruentes, no hay que ser populistas. No a las obras faraónicas” Beatriz León Sotelo

En respuesta, Celia Maya García dijo que el Metro “va” porque Querétaro merece un transporte más rápido, seguro, eficiente y ecológico.

¿Quiénes son los y las candidatas a la gubernatura de Querétaro?

Abigail Arredondo, candidata del PRI

Raquel Ruíz de Santiago, candidata del PRD

Mauricio Kuri, candidato del PAN

Celia Maya García, candidata de Morena

Miguel Nava Alvarado, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP)

Beatriz León Sotelo, candidata de Movimiento Ciudadano

Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, candidato de Fuerza por México

Katia Reséndiz, candidata del Partido Verde Ecologista de México

Penélope Ramírez Manrique, candidata del Partido del Trabajo