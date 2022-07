En redes sociales alertan una nueva modalidad de secuestro a mujeres en la Ciudad de México (CDMX).

Un video de TikTok reveló una nueva modalidad de secuestro a mujeres, donde una señora simula sentirse mal para atraer la atención de alguna joven cercana.

Una vez que la joven se acerca a auxiliar a la señora, ésta última saca de su bolsillo un objeto o trapo que estaría impregnado con una sustancia tóxica.

Mientras la mujer que la intenta ayudar está distraída, la señora acerca discretamente la sustancia tóxica al la nariz de la joven, para drogarla a través del olfato.

Esta sustancia tóxica actúa de manera inmediata, pues momentos después la joven comenzó a sentirse mal al punto de casi desvanecerse.

Posteriormente, la señora alerta a su acompañante cómplice, quien está a bordo de un automóvil estacionado más atrás.

El auto se acerca inmediatamente a la escena, y entre la señora y el conductor cómplice, suben a la joven, quien ya está casi inconsciente, en los asientos traseros.

En el video se observa que otro joven también habría estado implicado, pues se acercó a la señora y a la joven instantes antes de que fuera drogada.

Este joven, aparentemente indicó con señas a la señora cómo drogarla, pues se llevó la mano a la nariz y boca, como señalando la forma en la que debía acercar la sustancia tóxica a la joven.

Esta nueva modalidad de secuestro a mujeres también fue confirmada por otra joven de la CDMX.

En su cuenta de Facebook, la joven Mayavi Barajas narró la situación que vivió sobre la Avenida Ermita Iztapalapa, mientras se dirigía hacia el metro Atlalilco.

“Hace unos días, a las 6 de la tarde, iba caminando sobre ermita para poder tomar el metro atlalilco porque iba de camino a casa, afortunadamente iba acompañada porque ahora pienso que si no lo hubiera estado probablemente ya no estuviera aquí contando esto”.

Fue el 28 de abril que Mayavi Barajas también fue drogada a través del olfato, sólo que en su caso, a la joven le embarraron la sustancia en su piel para que al darse cuenta, ésta la oliera.

“Minutos antes de llegar al metro me di cuenta de que me había embarrado algo en la mano, como un tipo tamarindo”, cuenta la joven.

Por instinto, lo que la joven hizo fue oler la sustancia, y también se la dio a oler a su acompañante, desafortunadamente, la joven la olió en repetidas ocasiones, por lo que el efecto fue contraproducente.

Mayavi Barajas relata que casi enseguida empezó a sentirse muy mareada y con muchas ganas de dormir, mientras que su acompañante sólo se sintió un poco mareado.

“Seguí caminando y tiempo después comencé a sentirme muy mareada, pensé que me estaba sugestionando así que no puse mucha atención hasta que estando ya dentro del metro me di cuenta que bajar las escaleras me fue muy difícil.

La persona que iba a lado mío lo notó y también comenzó a sentirse mareado y no dejó que me fuera y prefirió llamar a un Uber”.

Mayavi Barajas