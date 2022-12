Sandra Cuevas anunció la inauguración de un hotel para perros y gatos abandonados en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX) para enero de 2023.

De acuerdo con la alcaldesa, este “hotel” para perros y gatos brindará servicios gratuitos de atención veterinaria, así como de esterilización, estética y adopción.

Sandra Cuevas compartió los avances en el hotel para perros y gatos abandonados en la alcaldía Cuauhtémoc, que estará listo para inaugurarse en enero 2023.

Resaltó que la construcción del hotel es un logro de su administración al frente de la alcaldía, que pensó en brindar mejores condiciones para “todos estos seres que no tienen voz”.

“Quiero mostrarles los avances del hotel para perros y gatos abandonados que construyó este gobierno de Cuauhtémoc, el gobierno actual que está a mi mando que tuvo a bien pensar en todos estos seres que no tienen voz” Sandra Cuevas

Asimismo, Sandra Cuevas aclaró que el hospital para perros y gatos será entregado e inaugurado durante los primeros días del 2023.

Sandra Cuevas dio un recorrido por el hotel para perros y gatos abandonados de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ayudará a todos.

Este hotel brindará servicios de:

Esterilización

Atención veterinaria

Estérica

Adopción

Asimismo, cuenta con dos estancias divididas en caninas y felinas donde se le brindará atención veterinaria; así como un área de adiestramiento canino para los perros que estarán en adopción.

De acuerdo con Sandra Cuevas, se va a cambiar la vida de todos los perros y gatos que lleguen al hotel; además, aclaro que no solo será para los animales en situación de calle, sino para aquellos de los que sus dueños ya no se pueden hacer cargo.

Cuevas se comprometió a buscarles un nuevo hogar a todos los perros y gatos que lleguen al hotel para asó poder cambiarles la vida; mientras tanto, aseguró que van a ser muy felices dentro de las instalaciones.