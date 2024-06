La Calzada Ermita-Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) es escenario de un bloqueo hoy viernes 14 de junio, el cual es llevado a cabo por un grupo de manifestantes a la altura de Calzada La Viga por la desaparición de una joven en Veracruz.

En este momento la circulación en la Calzada Ermita-Iztapalapa se encuentra afectada en ambos sentidos para vehículos particulares y transportistas, ya que los participantes en la protesta bloquearon la vialidad para mostrar pancartas en torno a la búsqueda de Ariadna Guadalupe Cortés, quien desapareció en Río Blanco en Veracruz.

En redes sociales circulan imágenes de la protesta llevada a cabo por un grupo compacto de personas, quienes explicaron a los medios de comunicación que las autoridades no han presentado avances en torno a la búsqueda de Ariadna Guadalupe Cortés.

El bloqueo en la Calzada Ermita-Iztapalapa fue reportado hoy 14 de junio por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, donde se invitó a los conductores a tomar precauciones en dicha zona.

Las autoridades de tránsito reiteraron que en este momento se encuentra afectada la circulación a la altura de Calzada de la Viga en ambos sentidos, por lo que en redes sociales se sugirieron algunas alternativas viales a la Calzada Ermita-Iztapalapa, como pueden ser:

El bloqueo en la Calzada Ermita-Iztapalapa es llevado a cabo por un grupo de manifestantes que exige la localización de Ariadna Guadalupe Cortés, una joven que se mudó de la CDMX a Veracruz para ejercer su profesión como mercadóloga pero desapareció el 2 de febrero de 2024.

La madre de Ariadna explicó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha presentado ningún avance en las investigaciones de su hija a cuatro meses de su desaparición, por lo que hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para atraer el caso.

“Hablamos a la Fiscalía diario y no nos dan cita. Hemos ido nosotros por propia cuenta, sin cita, y nos dicen que no hay avances, que no tiene caso que nosotros vayamos, que si queremos podemos ir cada mes y no hay avance. Por eso mi desesperación”

Madre de Ariadna