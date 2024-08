La avenida Eje Central de la Ciudad de México (CDMX) es escenario de un bloqueo hoy jueves 8 de agosto, el cual es llevado a cabo por un grupo de comerciantes en el cruce de la calle Francisco I. Madero del Centro Histórico.

En este momento la vialidad se encuentra afectada en una de las avenidas principales de la CDMX; esto debido a que el grupo de comerciantes feministas que mantiene el bloqueo, conocido como mercaditas colocó su mercancía en la calle a manera de protesta.

Dicho grupo de manifestantes suele ubicar su mercancía y negocios en la Alameda Central de la CDMX. Sin embargo, en las últimas fechas han sido colocadas algunas vallas metálicas que impiden el paso a esta zona del Centro Histórico, lo cual ha afectado su economía.

El bloqueo en Eje Central mantiene obstruida toda la vialidad de esta avenida principal de la CDMX a la altura de Francisco I. Madero hoy jueves 8 de agosto, hecho por el que existen cortes en la circulación llevados a cabo por la Subsecretaría de Control de tránsito de la CDMX.

En ese sentido, las rutas alternas para evitar esta zona del Centro Histórico son la avenida Congreso de la Unión, la avenida Insurgentes y el Circuito Interior, ya que solo se está permitiendo el paso de motocicletas, vehículos de carga así como algunos autos que corrieron con fortuna.

Sin embargo, en este momento existen congestionamiento en Eje Central debido a las largas filas de autos detenidos que no pudieron librar la manifestación

El bloqueo en Eje Central que se mantiene a la altura de Francisco I. Madero hoy 8 de agosto generó reacciones en redes sociales; distintos usuarios se manifestaron por el caos que existe en la vialidad en este momento debido a la presencia de manifestantes.

“Un verdadero desmadre ocasionaron los agentes de Semovi cerrando una cuadra del eje central e Izazaga, quién dará esas instrucciones, no hay una manifestación ni nada como para cerrar esa cuadra y lo peor es que envían a los autos a dónde no hay rutas alternas”

Más de una persona expresó su molestia en la red social X por el contexto actual de la avenida Eje Central:

“México mágico !!!! me pregunto yo? acaso la alcaldía le vale 3 mil kilos de madre que cierren vialidades? claro deja junto para un helicóptero para no tener que aguantar a esta gente que no tiene que hacer en su casa que limpiar”

Usuario de X