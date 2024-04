Padres de familia cerraron los accesos de una primaria en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México (CDMX) la mañana del martes 23 de abril para denunciar maltrato infantil.

Los padres decidieron cerrar los accesos de la primaria en Aquiles Elorduy, para exigir la destitución inmediata de la directora identificada como Luz María o Luz Patricia por los abusos y el maltrato infantil en el plantel.

Asimismo, exigen mejores condiciones tanto para los estudiantes como para los docentes y resaltaron que ya se presentaron las denuncias correspondientes.

Madres y padres de familia bloquearon los accesos a la primaria Aquiles Elorduy para exigir la salida de la directora del plantel.

De acuerdo con los manifestantes, la directora violenta a los estudiantes así como a los profesores de manera física, verbal y psicológicamente por lo que denunciaron maltrato infantil.

Con carteles con frases como “hoy fue mi hijo. No permitas que mañana maltrate al tuyo” y “no al acoso de los docentes”, las madres mantienen el bloqueo frente a la primaria de Azcapotzalco.

¿Quién es Miguel Cortés Miranda, el químico y feminicida serial de Iztacalco? No está arrepentido por lo que hizo

El acceso a la escuela primaria de la colonia El Recreo fue bloqueado para el ingreso de todos los alumnos.

El bloqueo fue organizado por la madre de un estudiante de primer grado quien compartió que en las consultas psicológicas de su hijo de 6 años se descubrió que el menor sufre maltrato por parte de la directora.

De acuerdo con la mamá del menor víctima de maltrato infantil, la directora violentó en varias ocasiones a su hijo, por lo que decidió manifestarse en contra de ella.

Asimismo, resaltó que al ver el bloqueo, un niño comenzó a llorar y compartió con su mamá que la directora le gritó porque se le cayó agua en el pasillo.

“Decidí bloquear la escuela porque en el psicólogo salió que a mi hijo la directora Luz María lo violentaba, le gritaba y él le dijo en una ocasión que no lo lastimara porque ni sus papás lo trataban así y ella le dijo ‘pues te callas porque aquí no estás con tus papás’ y no fue en una ocasión, fue en varias”

mamá de niño de 6 años víctima de maltrato infantil