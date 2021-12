¿Proselitismo? Presidente del PAN en CDMX asiste a evento de la alcaldía Cuauhtémoc

Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN en la Ciudad de México (CDMX) asistió a un evento de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezado por Sandra Cuevas el miércoles 1 de diciembre.

Para reinaugurar un deportivo en Cuauhtémoc, la alcaldesa se hizo acompañar también por otros militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y aliados políticos.

La situación hizo preguntarse a muchos si en realidad se trataba de un acto proselitista del PAN organizado con recursos de la alcaldía Cuauhtémoc .

La mañana del 1 de diciembre, Sandra Cuevas reaperturó el Deportivo Guelatao, en La Lagunilla, que se encontraba cerrado por los daños que le causó el sismo del 7 de septiembre.

Durante el evento, realizado horas antes del Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Zócalo, la alcaldesa de Cuauhtémoc fue arropada por panistas.

Entre ellos estuvieron Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN en la Ciudad de México, y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

A ellos se unieron diputados federales de la alianza ‘Va Por México ’, que abanderó a Cuevas durante las pasadas elecciones, lográndo ganarle a Morena la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el acto, el presidente del PAN en CDMX tomó la palabra para destacar los cambios que ha tenido la demarcación desde que Sandra Cuevas asumió la alcaldía:

“A mí que no me vengan a decir, que no me vengan a contar. Ustedes no me van a dejar mentir, el cambio en la Cuauhtémoc ya se nota. El cambio en Cuauhtémoc es una realidad para que vivir en la Cuauhtémoc signifique vivir en paz, tener espacios públicos, deportivos, mercados para poder decir con mucho orgullo que somos de la Cuauhtémoc”

Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN en CDMX