Todos los días el Metrobús CDMX atiende en sus 12 líneas a 4.6 millones de personas, que no siempre tienen donde tirar la basura, pero, ¿por qué no hay botes de desperdicios en este transporte? Hay una increíble razón.

No solo en el Metrobús, sino que en general es difícil encontrar botes de basura en CDMX. Sin embargo, el medio de transporte solía contar con estos recipientes en caso de ser necesarios.

“¿Por qué no hay botes de basura en el Metrobús CDMX?”, preguntó de manera legítima un usuario de Twitter, quizá sin esperar realmente que el sistema de transporte le fuera a contestar, pero lo hizo.

“Le comentamos que se tomó la decisión de retirar los botes de basura debido a que vecinos y comerciantes cercanos a las estaciones dejaban bolsas llenas de residuos en los contenedores, lo cual generaba foco de infección y mala imagen para el sistema”, contestó Metrobús CDMX.

Le comentamos que se tomó la decisión de retirar los botes de basura debido a que vecinos y comerciantes cercanos a las estaciones, dejaban bolsas llenas de residuos en los contenedores, lo cual generaba foco de infección y mala imagen para el sistema. — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) April 3, 2023

Metrobús CDMX explica porque no hay botes de basura dentro de las estaciones

Después una usuaria hizo una nueva pregunta legítima a Metrobús CDMX, con natural indignación: “¿Y por qué no poner botes de basura dentro de la estación?”. Y también obtuvo respuesta.

En realidad, Metrobús CDMX se limitó a poner una imagen muy explícita sobre las normas de convivencia dentro del sistema de transporte, donde cada quien recoge su basura.

“Por un Metrobús limpio. Yo me hago responsable de mi basura”, dice la publicación ilustrativa que compartió el medio de transporte de CDMX como respuesta en Twitter.

¿Por qué no hay botes de basura en el Metro CDMX? ¿Alguna vez existieron?

Un caso similar sucede con quienes recordamos los extintos “botes de basura” del Metro CDMX. Desaparecieron, pero todo parece indicar que ni siquiera eran recipientes para tirar desperdicios.

En 2019, Florencia Serranía, entonces directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), explicó que el Metro CDMX nunca tuvo botes de basura, sino ceniceros que fueron colocados desde la inauguración de las instalaciones.

“En el sistema nunca ha habido botes de basura, los que estaban eran ceniceros que se colocaron en el arranque de las líneas, y la gente los comenzó a usar para la basura y como son muy pequeños se desbordaban”, explicó.

“Estamos decidiendo si poner basureros o no en el Metro, porque consideramos que la gente no debería tirarla. Nosotros exhortamos a los usuarios a que vean que la vía no es el lugar para tirarla”, dijo.