Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) devolvió un cheque por cobrar de 40 millones de pesos que encontró mientras realizaba un recorrido en la colonia Polanco.

Se trata del policía Mario Hernández, quien encontró el cheque mientras recorría la calle Tres Picos, en la colonia Polanco, donde el documento contable se encontraba tirado enfrente de un estacionamiento perteneciente a un edificio departamental.

Tras encontrar el cheque, el policía identificó los datos del beneficiario o el emisor, por lo que se enteró que tenía un valor de 40 millones de pesos .

La SSC informó que el elemento de la policía notificó a sus superiores sobre el hallazgo del cheque, y posteriormente, acudió a la empresa emisora, para realizar la devolución del mismo.

Al llegar a las instalaciones de la empresa emisora, ubicada en la avenida Horacio de la colonia Polanco Segunda Sección, el gerente de seguridad agradeció al policía por su honradez y tiempo dedicado para devolver el cheque.

Un policía de tránsito de la Ciudad de México, encontró una mochila en un baño público del mercado de la colonia Doctores; en el interior, había 30 mil pesos en efectivo, medicina, una manguera de tanque de oxígeno, y una hoja con números de telefónicos.

Luego de contactarse con un familiar del dueño, el policía se reunió con él para devolverle la mochila y todas sus pertenencias.

De acuerdo con el policía Norberto Sánchez, él encontró la mochila con 30 mil pesos dentro del baño de hombres del mercado; la revisó, y de inmediato avisó a sus superiores lo que había en el interior.

Posteriormente comunicó a uno de los números de teléfono que encontró en la mochila.

Fue la esposa del hombre quien respondió la llamada y le dio un número de celular para poder comunicarse con él, ya que iba en camino a comprar un tanque de oxígeno para un familiar.

“Contestó y me dijo que era su esposa, me dijo que él se encontraba en la Ciudad porque iba a realizar una compra de un tanque de oxígeno. Entonces me pasó su número”

Norberto Sánchez. Policía