Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, presentó su Sistema de Seguridad integral 360, elaborado con ayuda de consultorías internacionales y que tiene como meta hacer de la demarcación la más segura de toda Ciudad de México.

En conferencia de prensa, López Casarín señaló señaló que encontró una alcaldía muy descuidada tras los tres años de gobierno del PAN, pero ya están enmendando los errores del pasado y poniendo manos a la obra.

Además, destacó la importancia de involucrar al sector privado en la seguridad con acciones que van desde lo más sencillo, como es conectar las cámaras de seguridad de plazas comerciales y universidades al C5, hasta la formación de un consejo en el que las empresas puedan expresar sus ideas y e incidir en la políticas de la alcaldía.

En el desarrollo del plan, destacó, estuvo involucrado Bill Bratton, quien fue jefe de policía de Los Ángeles, así como comisionado de Nueva York y Boston.

Javier López Casarín presenta su Estrategia 360 para hacer de Álvaro Obregón la alcaldía más segura (Cortesía)

Estrategia 360 pondrá a la ciudadanía en el centro de las políticas de seguridad: Javier López Casarín

Durante la presentación del Sistema de Seguridad integral 360, Javier López Casarín señaló que su administración se trabajará como nunca antes para construir infraestructura y dotar a la policía de las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes de Álvaro Obregón.

El alcalde de Álvaro Obregón detalló que la demarcación cuenta con 759 mil habitantes y una población flotante que supera el millón de personas al día, visitantes que se concentran en corredores comerciales y de oficinas como Santa Fe, Revolución y San Ángel. Esta población no habita en la alcaldía pero necesita de protección durante sus actividades del día a día, y también están contemplados en la Estrategia 360, recalcó.

Además, señaló que ninguna estrategia de seguridad tiene éxito si no atiende también los factores sociales que provocan la inseguridad, por lo que se enfocarán también en reparar el tejido social y en lograr que la policía sea una institución cercana a la gente y con el respeto de la población gracias a sus acciones.

“Tenemos que recuperar el tejido social a través de valores como respeto y empatía”. Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón

Javier López Casarín presenta su Estrategia 360 para hacer de Álvaro Obregón la alcaldía más segura (Cortesía)

López Casarín también criticó el mal estado de la infraestructura de seguridad de la alcaldía, herencia de la pasada administración. Por citar un par de ejemplos, señaló que las cámaras de la alcaldía no estaban conectadas porque desde hace once meses no se han cubierto los pagos a la empresa contratista que las opera. Además, indicó que solo han encontrado 79 de las 250 patrullas que supuestamente estaban en operación.

Pese al descuido de la administración pasada, ya se han puesto a trabajar en la recuperación de patrullas detenidas por fallas mecánicas y en la reconexión de las cámaras.

Sobre la estrategia, indicó que se basará en siete ejes:

Organización Comunitaria

Capital humano

Colaboración interinstitucional

Análisis territorial

Tecnologías de la información

Equipamiento tecnológico

Y la creación de un centro para combatir la inseguridad.

Javier López Casarín presenta su Estrategia 360 para hacer de Álvaro Obregón la alcaldía más segura (Cortesía)

Sobre este último punto, señaló que el recinto tendrá por nombre Centro Avanzado de Inteligencia para la Atención al Ciudadano (CAI), y esperan tenerlo listo a finales de 2025. El CAI, explicó, usará tecnología de punta como drones e inteligencia artificial para ayudar a la policía a prevenir el delito, y será una instalación que servirá a las siguientes administraciones, demostrando así que su visión es a largo plazo y no efectista, como sucedió en el pasado.

Ex comisionado de Policía de NY elogia a Javier López Casarín por su Estrategia 360 de Seguridad

El asesor de seguridad Bill Bratton, quien ayudó a elaborar el plan presentado este viernes, selaló por su parte que todos los lugares en los que ha intervenido, ya sea como servidor público o como asesor externo, han experimentado una mejoría en seguridad y en general en el nivel de vida de sus habitantes.

Bratton recordó que, en tiempo de Rudolph Guiliani, se propusieron hacer de Nueva York la megalópolis más segura del mundo y lograron su objetivo gracias a un liderazgo fuerte, un plan bien delineado y el tesón del capital humano.

Hoy, Álvaro Obregón cuenta también con un buen plan y un liderazgo firme en la figura de Javier López Casarín, por lo que no dudó en el éxito de la estrategia.

Tenemos la fortuna de tener a un líder comprometido, con visión y un plan muy simple; hacer de esta alcaldía la más segura de Ciudad de México. Esa es una meta que se puede lograr”. Bill Bratton, ex comisionado de Policía de NY y asesor en temas de seguridad

En el pasado, Bill Bratton ha trabajado en ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago de Chile y Caracas, entre muchas otras, y siempre ha ayudado a bajar los índices delictivos.