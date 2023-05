Inauguran la calle Digna Ochoa y Plácido en la colonia Doctores de la Ciudad de México (CDMX).

Este lunes 15 de mayo de 2023, fecha en la que la defensora Digna Ochoa y Plácido estaría cumpliendo 59 años de edad, fue inaugurada la calle con su nombre, sustituyendo la anterior llamada General Gabriel Hernández, donde se ubica la sede principal de la Fiscalía de CDMX.

Autoridades de la Secretaría de Gobernación federal, así como de la Fiscalía y el gobierno capitalinos, y familia de Digna Ochoa, realizaron la inauguración de esta calle, que forma parte de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó contra México por su feminicidio.

Con esto, a partir de hoy, la calle ubicada frente a la al búnker de la Fiscalía de CDMX, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, se llamará Digna Ochoa y Plácido.

Inauguran calle Digna Ochoa y Plácido (Cortesía)

Calle Digna Ochoa y Plácido, en un lugar simbólico para la familia

Durante la inauguración, el hermano de Digna, Jesús Ochoa, resaltó que la calle con el nombre de su hermana en ese lugar es simbólica por todo lo que la familia ha pasado al enfrentar a las autoridades para exigir justicia.

“Estamos conscientes de lo que hemos pasado con este famoso búnker del cual con algunos de mis hermanos salimos muchas veces cabizbajos, pero no derrotados”. Jesús Ochoa, hermano de Digna

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que no solo se trata de cumplir con la sentencia de la Corte IDH, es sobre reivindicar la memoria de la defensora Digna Ochoa y Plácido, su trayectoria y la lucha de todas las personas defensoras de derechos humanos.

Además, Encinas se comprometió a cumplir con todas las medidas dictadas por la Corte IDH, que se investiguen todas las líneas de la carpeta, que haya justicia y no quede en impunidad el feminicidio de la defensora.

“Esta calle, junto al búnker, donde justamente la procuraduría fue señalada claramente como omisa y como una institución que no garantizó los derechos humanos de Digna Ochoa, su nombre dignifica a la ciudad y memoria colectiva para que estos hechos no se vuelvan a repetir, y no queden impunes”, dijo.

Familia Ochoa y Plácido junto a la placa de la Calle Digna Ochoa, antes Gral. Gabriel Hernández que se encuentra frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.



Cobertura @Abraham_ReyesG pic.twitter.com/SNEOzcYPqK — Somos el Medio (@Somoselmedio) May 15, 2023

Finalmente, la abogada de la familia, Karla Michel Salas, refirió que la calle con el nombre de Digna Ochoa y Plácido es para fortalecer la memoria colectiva y evitar que sigan surgiendo tesis negacionistas de lo que sucedió con la defensora.

También pidió a las autoridades acelerar los procesos para cumplir con la sentencia de la Corte IDH pues aunque la memoria es fundamental, se debe avanzar hacia la justicia.

Fiscalía de CDMX reabre investigación por feminicidio de Digna Ochoa y Plácido

En la inauguración de la calle Digna Ochoa y Plácido, la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, aprovechó para informar la reapertura de la investigación y se comprometió a agotar todas las líneas, que será exhaustiva y con perspectiva de género.

“Debemos reabrir la investigación sobre este caso para investigar de manera exhaustiva, cómo perdió la vida, hacerlo con respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, no solo trabajando abogados, fiscales y peritos, sino antropólogos sociales y con un análisis de contexto de aquel momento”, puntualizó.

Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida el 19 de octubre de 2001, en el despacho de la organización “Servicios Legales de Investigación y Estudios Jurídicos A.C”.

La entonces Procuraduría del Distrito Federal no investigó lo ocurrido relacionado con su labor y en su lugar, cerró el caso alegando un supuesto suicidio.

Su caso llegó a la Corte IDH que sentenció a México por obstaculizar el acceso a la justicia para Digna, y como respuesta, el país aceptó su responsabilidad y ofreció una disculpa pública.