Una vez más, un hombre fue captado viajando en el área exclusiva de mujeres del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) y se negó a bajar, a pesar de los reclamos de las usuarias.

En un video compartido en redes sociales, se aprecia cómo el sujeto se negó a moverse del área exclusiva de mujeres, sin importarle que usuarias le exigían que respetara la zona y que un policía auxiliar de la CDMX se lo solicitó.

La grabación muestra a un hombre de sudadera verde y gorra café confrontarse con mujeres que le solicitaban moverse del área exclusiva. “¿A petición tuya o de quién?”, se le escucha preguntar al sujeto. “A petición de todas”, responden las usuarias.

A pesar de que el propio usuario sugiere en un inicio estar dispuesto a ir al ministerio público para resolver la situación, al escuchar que algunas mujeres vieron bien esa opción, enseguida reviró y dijo: “no me voy a bajar ni me voy a mover”.

La situación ocurrió en la Línea 1 del Metrobús que va de Indios Verdes a La Joya .

Metrobús CDMX: Hombre en área exlusiva de mujeres dice que tiene discapacidad y se niega a bajarse

Según el reporte de la usuaria que publicó el video, el hombre en el área exclusiva de mujeres argumentó que padece una discapacidad y por ello se negó a descender o moverse.

La usuaria denunció que el sujeto llegó hasta la estación terminal “La Joya” y nunca acreditó la supuesta discapacidad que padece.

“Llegamos a la joya y nunca se bajo no acredito su discapacidad”, acusó la internauta.

De no creerse 📱😤



Un hombre habría fingido 👤🔍 tener una discapacidad para colarse al área de mujeres en el @MetrobusCDMX; así reaccionó cuando lo enfrentaron ❌🚍#EnUnClick📱pic.twitter.com/lB60pdPvQZ — SDP Noticias (@sdpnoticias) August 17, 2023

Esta es la multa por invadir los áreas exclusivas para mujeres en transporte público de la CDMX

La Ley de Cultura Cívica de la CDMX señala que los hombres que ingresen a las áreas exclusivas de mujeres en el transporte público serán sancionados con: